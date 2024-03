La cartographie principale du 5e RGPH5 en cours dans 74 communes

La cartographie principale du 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) a démarré le 19 mars 2024 dans 74 communes du pays. L’information a été donnée à travers un communiqué en date du 22 mars signé du directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD).

Après la phase pilote à Cotonou, Covè et Parakou, la cartographie principale du 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) a démarré le 19 mars 2024, dans les 74 autres communes du pays. Selon le directeur général de l’INStaD, elle est prévue pour se dérouler sur une période de 2 mois. « Les agents de collecte dûment mandatés par l’INStaD sont déployés dans les villages et quartiers de ville des communes concernées. Ils collecteront un ensemble d’informations relatives aux ménages, structures et infrastructures sociocommunautaires (routes, écoles, hôpitaux...) ainsi que leurs coordonnées géolocalisées », informe Laurent Hounsa. En uniforme estampillés du logo du RGPH5, les agents sont munis de leurs badges personnalisés et de tablettes. La cartographie censitaire permettra de « découper les villages et quartiers de ville en de petites portions appelées Zones de Dénombrement (ZD) ». Selon les explications du directeur général de l’INStaD, lors de la phase de recensement proprement dit, chacune des Zones de Dénombrement ainsi délimitées sera affectée à un agent de collecte, pour s’assurer que toutes les surfaces du pays soient couvertes par l’opération.

Il appelle à une franche collaboration des populations ainsi que des élus locaux et communaux. « J’invite l’ensemble de la population à réserver un accueil chaleureux aux agents cartographes et énumérateurs présents dans leurs localités », a ajouté Laurent Hounsa.

Il rassure que les informations collectées seront traitées en toute confidentialité, dans le strict respect des lois en vigueur en la matière en République du Bénin.

