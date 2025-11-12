mercredi, 12 novembre 2025 -

595 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Arrondissement de Thio

La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée




Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de Kpassali, a été victime d’un cambriolage.
Des individus non identifiés se sont infiltrés à la cantine scolaire dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre 2025. Ils ont emporté plusieurs produits alimentaires et une somme de 12 000 francs CFA.

L’ EPP de Kpassalli a été une fois de plus la cible des voleurs. Ces malfaiteurs ont pillés 7 litres d’huile, 15 kilogrammes de riz et la somme de 12 000 francs CFA.
Environ deux ans auparavant, des malfaiteurs avaient déjà emporté le panneau solaire et la batterie de l’école. Ces équipements, retrouvés par la police locale, auraient de nouveau disparu lors d’un autre cambriolage.
L’école se retrouve depuis cet incident sans électricité, ce qui occasionnerait ces intrusions nocturnes.
Les responsables de l’établissement interpellent les autorités locales sur le renforcement de la sécurité afin de protéger le patrimoine scolaire.
Marina HOUENOU ( Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Un employé poursuit son ex patronne en justice et exige 15 millions de (…)


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Tribunal de première instance de Cotonou a examiné le dossier (…)
Lire la suite

10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de (…)
Lire la suite

Le 1er novembre déclaré férié, chômé, et payé


30 octobre 2025 par Marina Houénou
La journée du 1er novembre 2025 a été déclarée fériée, chômée et payée (…)
Lire la suite

L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux (…)


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret (…)
Lire la suite

Mgr Adoukonou inhumé le 03 novembre prochain


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2025, Monseigneur Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

Deux jeunes hommes condamnés pour vol d’ustensiles de cuisine


24 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, ce (…)
Lire la suite

Un homme se suicide après une séparation amoureuse


23 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kéferi, un quartier situé dans le premier arrondissement de Kandi, un (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Voici la procédure d’accrédition des médias étrangers


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Les journalistes de la presse étrangère désireux de couvrir les (…)
Lire la suite

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé


20 octobre 2025 par Marina Houénou
L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé


13 octobre 2025 par Marina Houénou
L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce (…)
Lire la suite

Me Kato Atita s’en est allé


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le barreau béninois est en deuil. Me Kato Atita, avocat émérite a tiré (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au (…)
Lire la suite

Des membres d’une famille projetés d’un véhicule à IITA carrefour


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 5 octobre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires