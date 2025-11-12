La cantine de L’EPP Kpassali cambriolée

Située dans la commune de Glazoué, l’École primaire publique (EPP) de Kpassali, a été victime d’un cambriolage.

Des individus non identifiés se sont infiltrés à la cantine scolaire dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre 2025. Ils ont emporté plusieurs produits alimentaires et une somme de 12 000 francs CFA.

L’ EPP de Kpassalli a été une fois de plus la cible des voleurs. Ces malfaiteurs ont pillés 7 litres d’huile, 15 kilogrammes de riz et la somme de 12 000 francs CFA.

Environ deux ans auparavant, des malfaiteurs avaient déjà emporté le panneau solaire et la batterie de l’école. Ces équipements, retrouvés par la police locale, auraient de nouveau disparu lors d’un autre cambriolage.

L’école se retrouve depuis cet incident sans électricité, ce qui occasionnerait ces intrusions nocturnes.

Les responsables de l’établissement interpellent les autorités locales sur le renforcement de la sécurité afin de protéger le patrimoine scolaire.

Marina HOUENOU ( Stag)

