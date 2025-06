La campagne nationale de recensement d’OSC s’achève ce vendredi

La campagne nationale de recensement des Organisations de la société civile (OSC) engagées dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles au Bénin s’achève ce vendredi 6 juin 2025, à l’Institut national de la femme (INF).

Les OSC intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection des femmes et des filles au Bénin ont encore quelques heures pour se faire enregistrer à l’Institut national de la femme. La campagne nationale de recensement lancée le 26 mai dernier s’achève ce vendredi 6 juin.

Le but visé à travers cette initiative est de mettre en place un cadre de concertation efficace, capable de renforcer la synergie entre les différents acteurs et d’évaluer leurs interventions respectives. Les résultats attendus permettront également de formuler des recommandations concrètes en matière de politiques publiques et de stratégies d’action en faveur des droits des femmes et des filles. A cet effet, toutes les parties prenantes (confessions religieuses, ONG, organisations syndicales, associations professionnelles, médias, chefferies traditionnelles, et autres structures impliquées) ont été invitées à remplir le formulaire en ligne via lien https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/elGwzd67.

Selon le communiqué de l’INF, les informations collectées dans le cadre de cette opération sont couvertes par le secret statistique et seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

F. A. A.

6 juin 2025 par ,