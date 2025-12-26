La campagne des législatives et communales lancée

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 décembre 2026, le coup d’envoi officiel de la campagne électorale en vue des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

La campagne s’ouvre du 26 décembre 2025 au 9 janvier 2026 pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Pendant cette période, les partis politiques en lice iront à la rencontre des électeurs sur toute l’étendue du territoire national pour présenter leurs projets de société et leurs programmes de gouvernance locale.

Dans un message solennel à la Nation, jeudi 25 décembre, la veille du démarrage officiel de la campagne, le président de la CENA, Sacca Lafia, a appelé l’ensemble des acteurs politiques à un comportement responsable, dans un esprit de paix et de respect des valeurs républicaines.

« Ce rendez-vous démocratique majeur permettra à notre peuple de choisir ses représentants à l’Assemblée nationale et dans les conseils communaux », a rappelé le président de la CENA.

S’adressant aux candidats, Sacca Lafia les a exhortés à privilégier le débat d’idées, la pédagogie politique et le respect mutuel. Il a insisté sur la nécessité de préserver un climat apaisé tout au long de la campagne.

Le président de la CENA a également interpellé les médias, appelés à faire preuve de professionnalisme et d’équilibre dans le traitement de l’information.

Aux forces de défense et de sécurité, il a renouvelé sa confiance pour garantir un processus électoral sécurisé et serein.

Dans un message empreint de solennité, le président de la CENA a salué l’engagement des agents électoraux et de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin, les qualifiant de « piliers indispensables de la démocratie béninoise ».

Profitant de la période des fêtes, Sacca Lafia a adressé ses vœux de paix, de cohésion et de prospérité à l’ensemble des citoyens. Il a exprimé l’espoir que l’année 2026 soit celle de la consolidation démocratique et de la stabilité nationale.

« C’est avec foi en notre démocratie que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026 », a-t-il conclu.

ALLOCUTION DU PRESIDENT SACCA LAFIA POUR LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE DANS LE CADRE DES ELECTIONS COUPLEES, LEGISLATIVES ET COMMUNALES DE 2026

‎Béninoises, béninois

‎Chers compatriotes,

‎Demain vendredi 26 décembre 2025, dès les premières lueurs de l’aube, s’ouvrira, conformément aux dispositions du code électoral, la campagne électorale devant nous conduire aux scrutins du 11 janvier 2026. Ce rendez-vous démocratique majeur permettra à notre peuple d’élire les membres de l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux de notre pays, le Bénin.

‎Ainsi, du 26 décembre au 09 janvier 2026 prochain, les candidats des formations politiques retenus par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) iront à votre rencontre. Ils sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et leurs projets de gouvernance locale, sollicitant vos suffrages.

‎En cette circonstance solennelle, j’exhorte l’ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments, un espace privilégié de confrontation d’idées, de pédagogie et d’explication des valeurs républicaines avec pour objectifs commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l’état de droit dans notre pays.

‎Mes chers compatriotes,

‎En ces heures de réflexions et de choix décisifs, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d’entre nous que l’enjeu c’est le Benin par-delà nos divergences politiques. C’est pourquoi je vous invite à la culture de la paix et de la fraternité.

‎Aux partis politiques en compétition et surtout à leurs candidats, j’invite à prôner l’esprit d’humilité et de persuasion.

‎Aux professionnels des médias, j’exhorte au respect de la déontologie de leur profession en livrant des informations justes, équilibrées et apaisées.

‎Aux forces de défenses et de sécurité, j’exprime ma confiance et je compte sur leur encadrement professionnel habituel, afin de créer une atmosphère sereine et assurer la sécurité des personnes, et du processus tout au long de cette période.

‎Aux agents de la CENA et aux autres parties prenantes impliquées dans l’organisation des élections, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur dévouement exceptionnel. Vous êtes, Mesdames et Messieurs, les piliers indispensables de cette œuvre républicaine, et c’est grâce à votre abnégation et à votre expertise que nous transformerons ce défi en un succès historique pour notre pays.

‎Béninoises et béninois,

‎En ce jour de Noël, alors que les cœurs sont à la fête et au partage, je formule pour chacun de vous des vœux de paix, de joie et de concorde. Que l’esprit de cette célébration, inspire nos débats et nos actions tout au long de cette période.

‎Je saisis également cette heureuse occasion pour vous présenter, par anticipation, mes vœux de santé et de prospérité pour l’année 2026. Puisse cette année nouvelle consacrer le succès de nos ambitions communes pour un Bénin uni, stable et rayonnant. Excellente année 2026 !

‎C’est sur ces mots d’exhortations patriotiques que je déclare ouverte la campagne électorale pour les élections législatives et communales de 2026.

‎Vive le Benin

‎Bonne chance à tous les candidats.

‎Je vous remercie.

‎Sacca LAFIA

‎Président de la CENA

