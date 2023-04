La Camerounaise Minou Chris nommée à l’INF

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a nommé la Camerounaise Minou Chris, Cheffe Communication et Sensibilisation au niveau de l’Institut National de la Femme (INF). L’annonce a été faite dans un post publié par Minou Chris sur sa page Facebook ce lundi 03 avril 2023.

« J’ai l’immense honneur de vous annoncer que la rencontre avec le président Patrice Talon a fini par découler sur une nomination.

Le président m’a nommé comme CHEFFE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION de la lutte contre les violences sexuelle et sexiste de la présidence de la République via L’INSTITUT NATIONAL DE LA FEMME AU BÉNIN.

Je suis tellement honorée de cette confiance faite à ma personne et je fais le serment de me donner ENTIÈREMENT À LA CAUSE DE LA FEMME AU BÉNIN et qui sera un exemple en AFRIQUE.

Je suis émue et j’ai les larmes aux yeux et c’est un immense honneur mais c’est aussi une immense victoire pour toutes les femmes victimes de violences machistes sexuelles et sexistes de ne pas abandonner et que notre vie n’est pas finie quand on DÉCIDE DE VIVRE.

Aux femmes noires, croyez en vos rêves et ne laissez PERSONNE VOUS DIRE QUE VOS RÊVES SONT TROP GRANDS.

Je prendrais le temps de parler du président qui est un homme EXTRAORDINAIRE, ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES MACHISTES SEXUELLES ET SEXISTES.

Je tiens à dire merci à une femme exceptionnelle qui est ma ministre de tutelle.

La ministre Véronique Tognifodé pour tout.

JE MINOU CHRYS-TAYL, AGOODJIE DE PATRICE TALON !

Je vais rejoindre une équipe merveilleuse de femmes magnifiques, compétentes et excellentes FÉMINISTES.

Je suis de retour chez moi en terre béninoise », a écrit la camerounaise Minou Chris ce lundi 03 avril 2023 sur sa page Facebook.

Minou Chris est bloggeuse et activiste des droits des femmes et la lutte contre les violences sexuelles au Cameroun.

