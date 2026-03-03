mardi, 3 mars 2026 -

1624 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Tribunal de première instance de Cotonou

La caissière d’une banque jugée pour 15 millions FCFA de retraits frauduleux




La caissière d’une banque de la place a comparu, mardi 03 mars 2026, devant la première chambre des flagrants délits du Tribunal de première instance de Cotonou.

Arrêtée pour avoir effectué des retraits frauduleux sur les comptes bancaires de plusieurs clients, la caissière d’une banque a comparu devant le Tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 03 mars 2026.

Selon les éléments présentés à l’audience, la prévenue remplissait elle-même des bordereaux de retrait au nom de clients, puis procédait aux décaissements alors que ces derniers n’en étaient pas les bénéficiaires.

Plusieurs opérations de ce type auraient été réalisées. Le préjudice est évalué à 15 millions de FCFA.

La fraude présumée a été découverte à la suite d’un contrôle interne effectué le 10 décembre 2025. D’après les responsables de l’établissement bancaire, l’employée tentait alors de régulariser une opération portant sur 6,5 millions de FCFA, ce qui a éveillé les soupçons.

À la barre, la prévenue a affirmé qu’il s’agissait de sa « première fois ». Mais les enquêteurs ont produit un message extrait de son téléphone portable, dans lequel elle sollicitait en décembre 2024 l’aide de proches pour combler un manquant de caisse de 6 millions de FCFA.

La représentante de la banque a indiqué que l’institution avait déjà procédé au remboursement des clients identifiés comme lésés à l’issue des contrôles internes. Elle a toutefois reconnu que d’autres titulaires de comptes pourraient avoir été affectés sans en avoir encore connaissance.

L’avocat de la défense a plaidé pour une remise en liberté provisoire de sa cliente. Le ministère public a requis, comme condition préalable, le versement d’une caution de 20 millions de FCFA à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin. Le juge a rejeté la demande de mise en liberté provisoire.

Le dossier a été renvoyé au 24 mars 2026 pour la suite des débats et les réquisitions du parquet.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




02 policiers jugés pour avoir libéré un présumé gayman contre 500 000 FCFA


3 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
Deux policiers en fonction au commissariat de police d’Akassato ainsi (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour la sécurité régionale


3 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 44e réunion du Comité des chefs d’état-major de la Communauté (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria scellent une coopération militaire transfrontalière


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin s’apprête à (…)
Lire la suite

2 détenus évadés à Lalo rattrapés à Bohicon


28 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour deux (02) présumés voleurs. 2 présumés voleurs, (…)
Lire la suite

La CRIET relaxe le commissaire de Kompa Maxime Adjidowé


28 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

45 candidats de la liste supplémentaire attendus à la visite médicale


27 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
45 candidats admissibles inscrits sur la liste supplémentaire du (…)
Lire la suite

4 agents du CNHU devant le Procureur ce jeudi pour rançonnement


26 février 2026 par Marc Mensah
4 agents du service d’imagerie médicale du Centre National Hospitalier (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour trafic de faux médicaments


25 février 2026 par Marc Mensah
Une opération policière a conduit, dimanche 22 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un commerce de psychotropes sous couvert de ‘’bar à café" démantelé


25 février 2026 par Marc Mensah
Un point de vente de produits psychotropes opérant sous couverture dans (…)
Lire la suite

2 ans de prison ferme requis contre Schadrac Watowédé Houngnibo


24 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Le parquet spécial de la CRIET a fait ses réquisitions le lundi 22 (…)
Lire la suite

130 candidats de la liste supplémentaire invités pour la visite médicale


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du concours direct de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite

Un braqueur "lésé" dénonce ses complices à la Police


21 février 2026 par Marc Mensah
Un trio de malfaiteurs opérant dans le deuxième arrondissement de (…)
Lire la suite

L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une (…)
Lire la suite

Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février (…)
Lire la suite

Il vole le téléphone d’un homme décédé et risque 7 ans de prison


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
En détention préventive depuis plusieurs semaines, un homme a comparu (…)
Lire la suite

Un locataire condamné pour 2,49 millions FCFA de loyers impayés


10 février 2026 par Marc Mensah
Le locataire d’un immeuble à Porto-Novo a été expulsé pour 46 mois de (…)
Lire la suite

Bertin Bada arbore ses attributs de Général 5 Etoiles


10 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Promu au grade de Général 5 Etoiles lors de la session extraordinaire (…)
Lire la suite

Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé plaide non coupable


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le commissaire de police Delcoz Kindjanhoundé, auteur d’une vidéo (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires