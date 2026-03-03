La caissière d’une banque jugée pour 15 millions FCFA de retraits frauduleux

La caissière d’une banque de la place a comparu, mardi 03 mars 2026, devant la première chambre des flagrants délits du Tribunal de première instance de Cotonou.

Arrêtée pour avoir effectué des retraits frauduleux sur les comptes bancaires de plusieurs clients, la caissière d’une banque a comparu devant le Tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 03 mars 2026.

Selon les éléments présentés à l’audience, la prévenue remplissait elle-même des bordereaux de retrait au nom de clients, puis procédait aux décaissements alors que ces derniers n’en étaient pas les bénéficiaires.

Plusieurs opérations de ce type auraient été réalisées. Le préjudice est évalué à 15 millions de FCFA.

La fraude présumée a été découverte à la suite d’un contrôle interne effectué le 10 décembre 2025. D’après les responsables de l’établissement bancaire, l’employée tentait alors de régulariser une opération portant sur 6,5 millions de FCFA, ce qui a éveillé les soupçons.

À la barre, la prévenue a affirmé qu’il s’agissait de sa « première fois ». Mais les enquêteurs ont produit un message extrait de son téléphone portable, dans lequel elle sollicitait en décembre 2024 l’aide de proches pour combler un manquant de caisse de 6 millions de FCFA.

La représentante de la banque a indiqué que l’institution avait déjà procédé au remboursement des clients identifiés comme lésés à l’issue des contrôles internes. Elle a toutefois reconnu que d’autres titulaires de comptes pourraient avoir été affectés sans en avoir encore connaissance.

L’avocat de la défense a plaidé pour une remise en liberté provisoire de sa cliente. Le ministère public a requis, comme condition préalable, le versement d’une caution de 20 millions de FCFA à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin. Le juge a rejeté la demande de mise en liberté provisoire.

Le dossier a été renvoyé au 24 mars 2026 pour la suite des débats et les réquisitions du parquet.

