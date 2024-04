La bière ‘La Béninoise’ adopte un nouveau look

La bière blonde ‘La Béninoise’ produite et commercialisée par la Société Béninoise des Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA) s’offre une nouvelle identité visuelle. Elle a été dévoilée ce lundi 8 avril 2024, lors d’une conférence de presse, au Centre Eya à Akpakpa, Cotonou, en présence des responsables de la SOBEBRA et des amateurs de bière.

Même goût, même saveur dans un nouveau look. La Béninoise adopte un nouveau design reflétant l’identité vibrante et l’héritage culturel du Bénin.

Produite et commercialisée au Bénin depuis 1958 par la SOBEBRA, la bière blonde ‘La Béninoise’ se métamorphose pour s’adapter aux exigences du monde moderne tout en préservant son essence fondamentale. « Déjà 66 ans que ‘La Béninoise’ est sur le marché béninois. Nous sommes fiers de vous présenter le relooking de ‘La Béninoise’’. Cette bière en elle-même n’a pas changé. C’est une bière qui est produite toujours avec des céréales de qualité, de l’orge, du maïs, mais aussi de l’eau », a déclaré le Directeur général de la SOBEBRA, Alain Héraibi.

Selon la présentation faite par le Chef Produits Boissons Gazeuses, sur l’étiquette de ‘La Béninoise’, il y a la couleur verte qui prédomine. Le fond vert rappelle la première couleur du drapeau national. « Cette couleur nous rappelle l’espoir, la richesse de nos terres car ’La Béninoise’ est produite à base du maïs. Il y a également la couleur jaune, celle du présage et le rouge qui rappelle le courage du peuple béninois », a expliqué Maxime Odjo.

Le logo de ‘La Béninoise’, poursuit-il, est fièrement mis en avant au cœur du design de l’étiquette. « La Béninoise demeure une marque de tradition, une marque d’excellence, une marque de qualité. (…) La Béninoise a traversé le temps et aujourd’hui elle s’est fait belle pour cette génération qui est jeune, mais également pour toujours rester en harmonie avec la tradition tout en faisant l’éloge de la modernité », a affirmé le Chef Produits Boissons Gazeuses.

La bière ‘’Béninoise est appréciée pour sa qualité et son goût authentique. Elle a été plusieurs fois médaillée d’or au concours Monde sélection (2017, 2019, 2019 et 2022).

Pour le Directeur Commercial et Marketing, ‘La Béninoise’, c’est plus de six (06) décennies de tradition et de savoir-faire. « L’explication derrière le symbole du chiffre 6, c’est responsabilité, équilibre et harmonie. Je veux me permettre de dire que ces trois attributs correspondent amplement à ‘La Béninoise’. C’est une bière responsable pour les consommateurs responsables que vous êtes. C’est une bière équilibrée et c’est une bière harmonieuse », a affirmé Didier Anderson Yao. Il annonce que le produit dans son nouveau look est disponible depuis deux semaines sur le marché béninois.

Le Directeur Commercial et Marketing n’a pas manqué de remercier toute l’équipe de la SOBEBRA, les distributeurs mais aussi les consommateurs.

La Béninoise est disponible en verre consigné de 65 cl et 33 cl avec un taux d’alcool de 4,4 %.

La Béninoise, La bière du Bénin.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de l’événement

9 avril 2024 par ,