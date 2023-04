La base logistique de la SGDS SA bientôt constituée

Le gouvernement a autorisé, mercredi 26 avril 2023, la contractualisation pour la maîtrise d’œuvre complète pour l’exécution des travaux d’aménagement de la base logistique de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA).

Les travaux d’aménagement de la base logistique de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité vont bientôt démarrer. Le gouvernement a autorisé mercredi 26 avril 2023, la signature de contrats avec les prestataires.

Les travaux qui seront réalisés selon le Conseil des ministres, visent à répondre efficacement aux besoins de la société, en l’occurrence de sa base logistique, aux fins d’optimiser le niveau de service en toutes saisons, en raison notamment de la dégradation avancée des voies d’accès liée aux flux des véhicules. A cet effet, un cabinet qualifié sera chargé de réaliser les études de faisabilité, géotechniques et topographiques, d’impact environnemental et social ainsi que l’élaboration des plans architecturaux. Il s’agira également de la constitution du dossier de consultation pour le suivi des travaux de construction d’infrastructures de type moderne à ériger, renseigne le compte rendu du Conseil des ministres.

26 avril 2023 par ,