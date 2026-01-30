vendredi, 30 janvier 2026 -

957 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Forum mondial aux Pays Bas

La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février

(Lancement de la stratégie récemment affinée de la WCF)




La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à Amsterdam (Pays-Bas), un forum réunissant les leaders mondiaux du cacao.

La World Cocoa Foundation (Fondation mondiale du Cacao) tient le mois prochain une réunion de partenariat. Elle réunira à Amsterdam des hauts responsables gouvernementaux, régulateurs et responsables d’industrie issus de l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale du cacao. Ce forum aura lieu dans un contexte de pressions climatiques croissantes, d’évolutions réglementaires et de volatilité des marchés.
Il sera procédé au lancement de la stratégie récemment affinée de la WCF. Elle définit « une approche plus ciblée et résolument tournée vers la mise en œuvre en matière de résilience climatique, les maladies du cacaoyer, de traçabilité et de préparation réglementaire ».

Parmi les participants, il y a Yves Brahima Koné, Directeur général du Conseil du Café-Cacao de Côte d’Ivoire, Dr Francis Baah, Directeur général adjoint du Ghana Cocoa Board (COCOBOD), Raquel Solís Guevara, Vice-ministre du Développement de la Production Agricole, Équateur, et Dr Marcus Ogunbiyi, Secrétaire permanent, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Nigéria, ainsi que d’autres hauts responsables du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, des Pays-Bas et de la Commission européenne.
En marge du programme principal, la World Cocoa Foundation organisera une réception intitulée Les femmes au cœur d’un cacao durable : célébration de l’Année internationale des femmes agricultrices, parrainée par Hershey. Déclarée par les Nations Unies, « l’Année internationale des femmes agricultrices reconnaît le rôle essentiel que jouent les femmes dans les systèmes alimentaires durables, la résilience climatique et les moyens de subsistance ruraux ».

Intervenants confirmés

Yves Brahima Koné, Directeur général, Conseil du Café-Cacao de Côte d’Ivoire
Dr Francis Baah, Directeur général adjoint, Ghana Cocoa Board (COCOBOD)
Raquel Solís Guevara, Vice-ministre du Développement de la Production Agricole, Équateur
Dr Marcus Ogunbiyi, Secrétaire permanent, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Nigéria
Santiago Gowland, Directeur général, Rainforest Alliance
Steven Collet, Directeur général adjoint de la coopération internationale, Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas
Regis Meritan, Expert principal, Chef du secteur « Croissance agricole », Direction générale des partenariats internationaux, Commission européenne

À propos de la World Cocoa Foundation

La World Cocoa Foundation (WCF) représente plus de 80 % du secteur mondial du cacao et rassemble des entreprises, des coopératives de producteurs, des gouvernements et des partenaires afin de garantir un approvisionnement en cacao durable et accessible. Grâce à des outils partagés, à l’alignement des politiques et à des communications coordonnées, la WCF mène une action collective crédible pour renforcer la résilience, la durabilité et la confiance tout au long de la chaîne de valeur du cacao.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

La culture comme langage de puissance : les Maisons russes à l’épreuve (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Longtemps perçues comme de simples relais de coopération culturelle, (…)
Lire la suite

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale (…)
Lire la suite

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
. Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)
Lire la suite

CEDEAO débloque 2,85 millions $ pour la sécurité au Bénin et 4 autres


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a (…)
Lire la suite

Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires