La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février

La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à Amsterdam (Pays-Bas), un forum réunissant les leaders mondiaux du cacao.

La World Cocoa Foundation (Fondation mondiale du Cacao) tient le mois prochain une réunion de partenariat. Elle réunira à Amsterdam des hauts responsables gouvernementaux, régulateurs et responsables d’industrie issus de l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale du cacao. Ce forum aura lieu dans un contexte de pressions climatiques croissantes, d’évolutions réglementaires et de volatilité des marchés.

Il sera procédé au lancement de la stratégie récemment affinée de la WCF. Elle définit « une approche plus ciblée et résolument tournée vers la mise en œuvre en matière de résilience climatique, les maladies du cacaoyer, de traçabilité et de préparation réglementaire ».

Parmi les participants, il y a Yves Brahima Koné, Directeur général du Conseil du Café-Cacao de Côte d’Ivoire, Dr Francis Baah, Directeur général adjoint du Ghana Cocoa Board (COCOBOD), Raquel Solís Guevara, Vice-ministre du Développement de la Production Agricole, Équateur, et Dr Marcus Ogunbiyi, Secrétaire permanent, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Nigéria, ainsi que d’autres hauts responsables du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, des Pays-Bas et de la Commission européenne.

En marge du programme principal, la World Cocoa Foundation organisera une réception intitulée Les femmes au cœur d’un cacao durable : célébration de l’Année internationale des femmes agricultrices, parrainée par Hershey. Déclarée par les Nations Unies, « l’Année internationale des femmes agricultrices reconnaît le rôle essentiel que jouent les femmes dans les systèmes alimentaires durables, la résilience climatique et les moyens de subsistance ruraux ».

Intervenants confirmés

Yves Brahima Koné, Directeur général, Conseil du Café-Cacao de Côte d’Ivoire

Dr Francis Baah, Directeur général adjoint, Ghana Cocoa Board (COCOBOD)

Raquel Solís Guevara, Vice-ministre du Développement de la Production Agricole, Équateur

Dr Marcus Ogunbiyi, Secrétaire permanent, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Nigéria

Santiago Gowland, Directeur général, Rainforest Alliance

Steven Collet, Directeur général adjoint de la coopération internationale, Ministère des Affaires étrangères, Pays-Bas

Regis Meritan, Expert principal, Chef du secteur « Croissance agricole », Direction générale des partenariats internationaux, Commission européenne

À propos de la World Cocoa Foundation

La World Cocoa Foundation (WCF) représente plus de 80 % du secteur mondial du cacao et rassemble des entreprises, des coopératives de producteurs, des gouvernements et des partenaires afin de garantir un approvisionnement en cacao durable et accessible. Grâce à des outils partagés, à l’alignement des politiques et à des communications coordonnées, la WCF mène une action collective crédible pour renforcer la résilience, la durabilité et la confiance tout au long de la chaîne de valeur du cacao.

