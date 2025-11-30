dimanche, 30 novembre 2025 -

Santé et technologie

La Tera-P90 d’OlyLife, le meilleur allié pour une longue vie




La société OlyLife, spécialisée dans la commercialisation des produits haut de gamme opère une révolution dans le domaine de santé avec la Tera-P90, une nouvelle machine qui favorise le bien-être humain. Cette invention technologique a été présentée aux populations de PK10 dans la commune de Sèmè-Podji ce samedi 29 novembre 2025, lors d’une séance rehaussée par la présence de l’Ambassadeur Afrique de OlyLife, Tanguy SERGE.

La Tera-P90 de OlyLife, véritable révolution technologique dans le secteur sanitaire est déjà disponible au Bénin. Conçue pour améliorer la santé et le bien-être humain, elle est dotée de plusieurs fonctionnalités. Selon les responsables de OlyLife, Tera-P90 est un appareil ultra moderne de dernière génération qui active les cellules, améliore la circulation sanguine, favorise le métabolisme et la relaxation profonde. Elle est également dotée de fonctionnalités qui permettent de réduire le stress, soulager les douleurs musculaires et articulaires, renforcer le système immunitaire et aider à éliminer les toxines. Les populations de PK10 à Sèmè-Podji, ont eu le bonheur de l’expérimenter lors d’une séance gratuite de physiothérapie ce samedi 29 novembre 2025.

Pour l’Ambassadeur Afrique de OlyLife, la Tera-P90 est une machine qui facilite la circulation du sang, traite les problèmes cardiovasculaires et régénère les cellules. Une séance de physiothérapie de 30 mn avec cette machine d’après les explications de Tanguy SERGE, est assimilable à 2 heures d’exercices physiques, plusieurs séances de massage, et plusieurs autres bienfaits pour la santé et le bien-être de l’individu. Il a invité la population béninoise à se procurer cette nouvelle invention, gage d’une meilleure santé.
La distribution et la vente de la Tera-P90 se font au niveau de l’immeuble de la pharmacie PK10, à Sèmè-Podji. Le Top leader du Bénin de OlyLife, Thomas CAPO a rassuré le public lors de la séance de présentation. Toute personne intéressée par une séance de physiothérapie peut se rendre également sur les lieux. « C’est une machine de bien-être qui permet d’oxygéner le sang, d’activer les cellules. Acquérir la Tera-P90, c’est s’assurer d’une longue vie, une santé physique et financière », a-t-il indiqué.
A propos de la Tera-P90
L’idée de création de la Tera-P90 est partie d’une observation dans la région de Bama, située dans la province de Guangxi en Chine. L’espérance de vie des habitants de cette région, est estimée à 100 ans au moins. Déterminés à comprendre les raisons de cette forte espérance de vie des habitants, OlyLife à travers ses chercheurs, a effectué des recherches. Celles-ci ont permis de comprendre que la région est une région de forte concentration d’énergie géomagnétique. Juste en marchant les pieds nus à Bama, le malade guérit, et une régénérescence cellulaire s’opère dans son organisme. D’où les recherches de OlyLife qui visaient à combiner les champs électromagnétiques de Bama dans un appareil, et permettre aux personnes malades qui ne pourront s’y rendre, de bénéficier elles aussi de cette énergie qui guérit. Ce qui, après plusieurs années de recherches, a permis d’inventer la Tera-P90 qui depuis sa création, fait des merveilles.

F. A. A.

30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




