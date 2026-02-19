jeudi, 19 février 2026 -

490 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Beaufort Lager annonce un partenariat panafricain d’exception avec Fally Ipupa

Présidentielle 2026

La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force citoyenne se fait remarquer sur la scène numérique : la Team Don pour Row. Ce collectif passionné et (…)  
Lire la suite
Justice

L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une parturiente" au Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé (CHUD/Ouémé). Le procès s’est (…)  
Lire la suite
Jeux d’Hiver 2026

Nathan Tchibozo premier olympien d’hiver du Bénin


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en participant aux Jeux olympiques d’hiver 2026. À 22 ans, Nathan Tchibozo devient le premier athlète à (…)  
Lire la suite
4e édition du FInAB

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du Bénin (FInAB), une Masterclass gratuite sur la mode est prévue pour ce jeudi 19 février 2026 à (…)  
Lire la suite
Cour spéciale des affaires foncières

Un prévenu risque 10 ans pour ventes multiples de parcelles


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février 2026, un dossier de ventes multiples de parcelles à Ouidah. Le prévenu risque 10 ans de prison. Le (…)  
Lire la suite
Jeux de la Francophonie 2027

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et groupes d’artistes désireux de représenter le pays aux Jeux de la Francophonie de Erevan en Arménie m du (…)  
Lire la suite
Réduction du taux de mortalité maternelle et infantile

Les Etats-Unis appuient les efforts du Bénin avec des kits de maternité


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les ministères en charge de la défense nationale et de la santé ont bénéficié ce mercredi 18 février 2026, d’un important lot de kits de maternité offert par l’armée (…)  
Lire la suite

La CENA encore en retard pour la sélection des agents électoraux


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A (…)
Lire la suite

Voici la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
Lire la suite

L’ADAC et Média-Participations en partenariat pour l’édition et le Webtoon


18 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (…)
Lire la suite

40 centres et garderies agréés par l’État


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de (…)
Lire la suite

Liste des 77 maires (Mandature 2026-2033)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 18 FÉVR. 2026


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Une vingtaine d’individus interpellés pour trafic de produits psychotropes


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des (…)
Lire la suite

Un orpailleur interpellé à Ouaké avec du chanvre indien


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite

SAINTE MAIN DE DIEU et sa gérante exclues des marchés publics


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans


18 février 2026 par Marc Mensah
La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour (…)
Lire la suite

DELALIE PE et sa promotrice exclus pour fraude


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé, le 12 (…)
Lire la suite

URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

Quatre décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Lire la suite

Voici le modèle de toilettes publiques prévu par la mairie de Cotonou


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de son troisième Plan de développement communal (PDC), la (…)
Lire la suite

Vers la ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 18 février 2026, la (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
Voir

En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Voir

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Voir

Il vole le téléphone d’un homme décédé et risque 7 ans de prison


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
En détention préventive depuis plusieurs semaines, un homme a comparu (…)
Lire la suite

La DGI dotée de nouveaux bureaux bientôt


18 février 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des Ministres a autorisé la contractualisation avec un (…)
Lire la suite

Vers la construction du Resort urbain et balnéaire d’Avlo à Grand-Popo


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Bénin crée une Agence nationale pour lutter contre la malaria


18 février 2026 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Lire la suite

Aimée Azon Aboudou, Cheffe de cabinet de la Vice-présidente de la (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page (…)
Lire la suite

Bénin – Russie : quand la sécurité devient un langage diplomatique


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 6 février 2026, la Russie a recommandé à ses ressortissants de (…)
Lire la suite

La CENA entame le paiement des agents électoraux


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé le paiement (…)
Lire la suite

Luc Gnacadja entre en fonction ce vendredi


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant, Luc (…)
Lire la suite

Sacca Lafia échange avec la commission du NDI


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (…)
Lire la suite

Programme de passation de charges entre maires sortants et entrants


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le département de l’Atlantique, la cérémonie de passation de (…)
Lire la suite


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires