La Team Don pour Row entre en action pour soutenir Wadagni–Talata

Beaufort Lager annonce un partenariat panafricain d’exception avec Fally Ipupa
Présidentielle 2026
19 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À quelques semaines de la Présidentielle de 2026, une nouvelle force citoyenne se fait remarquer sur la scène numérique : la Team Don pour Row. Ce collectif passionné et (…)
Justice
19 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une parturiente" au Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé (CHUD/Ouémé). Le procès s’est (…)
Jeux d’Hiver 2026
19 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le skieur alpin béninois Nathan Tchibozo entre dans l’histoire en participant aux Jeux olympiques d’hiver 2026.
À 22 ans, Nathan Tchibozo devient le premier athlète à (…)
4e édition du FInAB
19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du Bénin (FInAB), une Masterclass gratuite sur la mode est prévue pour ce jeudi 19 février 2026 à (…)
Cour spéciale des affaires foncières
19 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Cour spéciale des affaires foncières a examiné, lundi 16 février 2026, un dossier de ventes multiples de parcelles à Ouidah. Le prévenu risque 10 ans de prison.
Le (…)
Jeux de la Francophonie 2027
19 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et groupes d’artistes désireux de représenter le pays aux Jeux de la Francophonie de Erevan en Arménie m du (…)
Réduction du taux de mortalité maternelle et infantile
19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les ministères en charge de la défense nationale et de la santé ont bénéficié ce mercredi 18 février 2026, d’un important lot de kits de maternité offert par l’armée (…)
19 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A (…)
18 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Adoptée le 28 janvier 2026 à l’Assemblée nationale, la Loi N° 2026-01 (…)
18 février 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Bénin, à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (…)
18 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Des centres d’accueil et garderies d’enfants ont reçu des agréments de (…)
18 février 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les élus des 77 communes du Bénin ont officiellement pris leurs (…)
18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous (…)
18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des (…)
18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat frontalier de Police de Madjatom, dans la (…)
18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
