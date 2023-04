La Suisse désignée pays hôte de la compétition

Officiellement, la Suisse remporte la victoire face à ses concurrents que sont la France et la Pologne. L’UEFA a en effet porté son choix sur la Suisse pour organiser l’Euro féminin 2025.

La 14e édition de l’Euro féminin de football aura lieu en Suisse. Ce mardi 04 Avril, l’UEFA a annoncé sa décision officielle. Ceci, en faveur de la Suisse.

Ce sera pour la toute première fois que le pays accueillera cet événement. L’organisation réussie de la finale de la Ligue des Champions 2022, les performances de l’équipe de France féminine, ou les problèmes actuels de la Fédération Française de Football seraient les facteurs qui auraient convaincus les dirigeants de l’UEFA.

🇨🇭 Switzerland have been appointed hosts of the 2025 UEFA Women’s EURO !@WEURO | #WEURO2025 pic.twitter.com/X7pvrMweke

— UEFA (@UEFA) April 4, 2023