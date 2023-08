La Suède élimine les USA champions en titre

Les surprises ne sont pas à leur terme dans cette Coupe du monde féminine 2023. Pour la première fois au cours des neuf éditions du Mondial des dames, l’équipe des USA repart sans une médaille. Les doubles championnes en titre sont éliminées par la Suède ce dimanche 06 Août 2023.



Tenantes du titre, les joueuses des États Unis se sont inclinées aux tirs au but face à la Suède ce dimanche en 8e de finale du Mondial féminin à Melbourne. Après 120 minutes, le score était de 0 à 0 entre les deux équipes. La séance de tirs au but a finalement décidé du sort des Américaines.

Alors que les tenantes du titre n’arrivaient à assurer au cours de l’exercice, l’attaquante d’Arsenal Lina Hurtig s’est présentée face à la cage. Sur son envoi, la gardienne américaine Alyssa Naeher semblait avoir pu repousser le ballon. Cependant,la technologie de la ligne de but a fini par révéler, après d’interminables secondes, que le ballon avait franchi la ligne de but d’à peine plus d’un millimètre. Élimination surprise et historique donc pour les États Unis.

Qualifiée, la Suède, affrontera le Japon, finaliste de l’édition 2015 et qui a été convaincant jusqu’à présent en quart de finale.

J.S

