La Statue de l’Amazone recouvre son éclat mais reste vulnérable

Victime de rouilles et d’égratignures à certains endroits, la statue de l’Amazone à Cotonou a récemment fait l’objet de réparations. Cette intervention, saluée par les citoyens, met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de protection autour de ce monument emblématique.

Érigée au bord de la Marina, le plus grand boulevard de Cotonou, et située entre la présidence de la République et la plage, la statue de l’Amazone est le monument le plus visité dans la capitale économique du Bénin. Ce monument haut de 30 mètres, est conçu en structure métallique et recouverte de bronze.

Il y a quelques jours, des traces de rouille et autres dégradations ont été constatées à divers endroits du monument, notamment au niveau du pied de l’Amazone et d’autres parties. Ces dégradations seraient dues aux matériaux utilisés mais aussi aux contacts directs et fréquents des visiteurs.

Alertées, les autorités ont récemment procédé à des réparations. Une initiative saluée par plusieurs citoyens. « J’avais remarqué des tâches brunes près du socle. Ça me faisait mal au cœur de voir ce symbole abîmé. Heureusement, ça a été réparé, » confie Agnès, une visiteuse.

« La statue nous rend fiers. Mais il faut qu’on arrête de la toucher. Les gens doivent comprendre que c’est une œuvre d’art à préserver », estime Dieudonné, photographe sur l’esplanade.

« Moi, je viens souvent ici. Quand j’ai vu qu’on réparait la statue, j’ai eu un soulagement. Mais on ne peut pas faire ça tous les mois ! Il faut protéger l’œuvre, » ajoute Sylvie, enseignante en visite sur l’esplanade.

Pour Hervé Hounkpè, ces statues monumentales sont généralement conçues pour résister aux intempéries et autres chocs. Il cite en exemple la statue de Bio Guera, implantée au carrefour Erevan, non loin de l’aéroport de Cotonou, et qui résiste mieux aux intempéries et se trouve à l’abri des contacts rapprochés.

Si la réparation actuelle témoigne d’un souci de préservation, elle met surtout en lumière la nécessité de mettre en place des dispositions pratiques : barrières de protection, sensibilisation des visiteurs, signalétiques claires… Autant de mesures pour éviter que cette icône nationale ne subisse des dommages récurrents.

Le Monument Amazone, plus qu’un repère visuel, est un symbole vivant. Chaque citoyen doit veiller à sa conservation.

A.A.A

30 juillet 2025 par ,