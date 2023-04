La Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina créée

En Conseil des ministres ce mercredi 05 avril 2023, le gouvernement après avoir adopté le décret portant création de la Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, a approuvé les statuts de ladite société.

La Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou créée pour gérer l’hôtel de la Marina. La décision a été prise ce mercredi 05 avril 2023 en Conseil des ministres. Il s’agit d’une société à caractère industriel et commercial détenue à 100% par la Société des Patrimoines Immobiliers de l’Etat (SoPIE S.A). Cette option d’après le gouvernement, favorisera l’exploitation efficace de ce réceptif qui exprime hautement l’ambition touristique que porte le pays.

La nouvelle société aura pour principales activités, la définition et le suivi des objectifs d’exploitation ainsi que l’identification des leviers de développement et d’attractivité ; la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l’exploitation ; la définition des cahiers de charges d’exploitation et le suivi de la performance des opérateurs ; la structuration et le suivi de la gestion locative (recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc.) ; la gestion de l’entretien et des réparations des biens mis en location ; et la gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier.

La Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou est créée au terme des travaux de construction de l’hôtel de la Marina et de rénovation du Centre international de conférences de Cotonou initié par le gouvernement en 2019.

Ce projet vise à renforcer l’offre de réceptifs hôteliers et d’infrastructures de rencontres de haut standing, suivant les normes et convenances internationales.

F. A. A.

5 avril 2023 par ,