La Société d’Entretien et de Maintenance des Immeubles créée

La Société d’Entretien et de Maintenance des Immeubles désormais créée. Le gouvernement a adopté mercredi 20 décembre 2023 en Conseil des ministres, le décret portant création de la SEMI, et approuvé ses statuts.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, depuis 2016, l’exécution du Programme d’Action du Gouvernement a permis de doter le Bénin d’un patrimoine immobilier important et de qualité, couvrant de nombreux secteurs (bâtiments résidentiels, administratifs, équipements hôteliers, de loisirs, etc.). Ce développement remarquable de l’immobilier nécessite un entretien adéquat et optimal, par des professionnels du métier, afin de garantir la durabilité des infrastructures construites.

A cet effet, l’État s’est associé avec des organismes publics ou parapublics, pour créer la SEMI dont les prestations couvriront tout le territoire national.

Selon le compte rendu du gouvernement, il sera instauré un cadre approprié pour assurer une offre de services techniques et de maintenance des patrimoines bâtis, aux fins de créer un écosystème et une chaîne de valeurs intégrant les PME-PMI autour de ces métiers spécifiques dans une démarche de faire-faire.

« Sont concernés, les travaux d’étanchéité, l’entretien des voiries, la maintenance des installations électriques, de plomberie, de climatisation, l’entretien des espaces verts, les services de nettoyage, la sûreté et le gardiennage, ou encore la maintenance des systèmes et installations techniques liés aux infrastructures physiques (vidéosurveillance, ascenseurs, etc.) », renseigne le Conseil des ministres qui, en adoptant les statuts de la Société, a instruit les ministres compétents à l’effet d’accomplir les diligences nécessaires au démarrage effectif de ses activités.

