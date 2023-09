La Sobebra plante 50.000 arbres dans la forêt classée d’Agoua

La Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA) œuvre pour la préservation et la protection de l’environnement. Elle a planté plus de 50.000 arbres dans la forêt classée d’Agoua, dans la commune de Bantè.

La SOBEBRA sous l’impulsion de sa direction générale et avec l’appui technique de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasses, a planté plus de 50.000 arbres dans la forêt classée d’Agoua, dans la commune de Bantè. Cette action de reboisement relève de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de la SOBEBRA.

