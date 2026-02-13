La SoBAPS S.A. recrute un Directeur Général

2076 visites en ce moment
La Société béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A.), lance un avis pour le recrutement d’un directeur général. Les personnes intéressées par cet avis devront remplir les critères ci-après :
– être titulaire d’un diplôme de Docteur d’État en pharmacie (ou équivalent) et être inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens ;
– Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle, dont 5 ans spécifiquement dans le domaine de l’approvisionnement pharmaceutique ;
– Etre prêt à s’investir à 100 %.
Le dossier de candidatures doit être constitué des pièces ci-après :
– Une lettre de motivation signée et adressée au Président du Conseil d’administration ;
– Un CV détaillé (2 pages maximum) ;
– Un extrait d’acte de naissance sécurisé ;
– Un casier judiciaire de moins de 3 mois ;
– Copies du diplôme et des certificats de travail ;
– Un certificat médical d’aptitude.
La détention d’une officine privée selon l’avis, est incompatible avec ce poste.
Lire l’intégralité de l’aviswww.24haubenin.bj ; L'information en temps réel