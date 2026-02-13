vendredi, 13 février 2026 -

Approvisionnement en produits de santé au Bénin

La SoBAPS S.A. recrute un Directeur Général




La Société béninoise pour l’Approvisionnement en Produits de Santé (SoBAPS S.A.), lance un avis pour le recrutement d’un directeur général. Les personnes intéressées par cet avis devront remplir les critères ci-après :

 être titulaire d’un diplôme de Docteur d’État en pharmacie (ou équivalent) et être inscrit à l’Ordre National des Pharmaciens ;
 Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle, dont 5 ans spécifiquement dans le domaine de l’approvisionnement pharmaceutique ;
 Etre prêt à s’investir à 100 %.
Le dossier de candidatures doit être constitué des pièces ci-après :
 Une lettre de motivation signée et adressée au Président du Conseil d’administration ;
 Un CV détaillé (2 pages maximum) ;
 Un extrait d’acte de naissance sécurisé ;
 Un casier judiciaire de moins de 3 mois ;
 Copies du diplôme et des certificats de travail ;
 Un certificat médical d’aptitude.
La détention d’une officine privée selon l’avis, est incompatible avec ce poste.

Lire l’intégralité de l’avis

13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Plus de 15.000 cas de cancer en traitement au Bénin


6 février 2026 par Marc Mensah
Le cancer constitue un enjeu majeur de santé publique au Bénin. Chaque (…)
Lire la suite

Un Béninois remporte le Trophée du service à la personne


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Michée Vikpognon, un Béninois résident à Vienne a remporté mi-janvier (…)
Lire la suite

La Fondation Talon offre des traitements contre la cataracte à Abomey


4 février 2026 par Marc Mensah
Abomey accueillera du 17 au 26 février 2026, la première campagne (…)
Lire la suite

Le gouvernement intensifie les efforts pour un système de santé plus (…)


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Etat Béninois s’est fixé plusieurs priorités pour le bien-être des (…)
Lire la suite

Les CHD Atacora et Donga en voie de reconstruction


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, la modernisation du système hospitalier se poursuit. Le (…)
Lire la suite

La Tera-P90 d’OlyLife, le meilleur allié pour une longue vie


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société OlyLife, spécialisée dans la commercialisation des produits (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des infrastructures sanitaires de pointe à Rabat et (…)


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le (…)
Lire la suite

Un 2e scanner de 64 barrettes mis en service au CNHU


3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de (…)
Lire la suite

Des recommandations pour améliorer la santé sexuelle et reproductive


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Réunis à Cotonou dans le cadre du Colloque international sur les (…)
Lire la suite

Cotonou accueille un colloque pour des solutions durables en SSR


25 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’hôtel Azalaï de Cotonou abrite du 27 au 29 octobre 2025, le Colloque (…)
Lire la suite

Mercy ships annonce 2000 opérations chirurgicales au Bénin


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de l’organisation internationale Mercy ships, était au (…)
Lire la suite

Des céréales infantiles ‘’BLEDINE’’ retirées du marché


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a lancé, (…)
Lire la suite

La Fondation Gates élargit l’accès au lénacapavir


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des millions de personnes supplémentaires à risque de contracter le VIH (…)
Lire la suite

L’armée au chevet des populations avec une campagne médicale gratuite


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées (…)
Lire la suite

Un numéro pour signaler les abus dans les structures sanitaires


24 septembre 2025 par Marina Houénou
Le Ministère de la Santé béninois met en place un numéro pour signaler (…)
Lire la suite

Le Manifeste 2025 lancé au Maroc le 4 septembre


31 août 2025 par Ignace B. Fanou
African Global Health et Diplomatic Courier organisent, les 4 et 5 (…)
Lire la suite

‘’Le traitement du cancer de la prostate existe au Bénin’’


27 août 2025 par Ignace B. Fanou
Au Bénin, la prostate représente 25 à 30% de tous les cancers (…)
Lire la suite

Des parlementaires français à Cotonou en septembre


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du financement Muskoka, une mission de parlementaires (…)
Lire la suite


