La SoBAA recrute pour 8 postes au sein de la GDIZ

Recrutement à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) !

La Société Béninoise des Aménagements Agricoles (SoBAA) recrute pour 8 postes au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). Il s’agit de : Directeur(trice) des Ressources Financière, Directeur(trice) des Affaires Juridiques et Foncières, Secrétaire Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRM), Assistant de la PRM, Secrétaire Administratif, Responsable des Projets des Aménagements Hydroagricoles, Conducteur(trice) des Véhicules Administratifs, Agent de Liaison.

Les postulants sont invités à envoyer leur CV en anglais ou français à hr.sipi@arisenet.com avant le 22 décembre 2023.

Les fiches de poste détaillant les missions et qualifications requises sont disponibles via le lien : https://www.cjoint.com/doc/23_12/MLsrAKPRjEK_SOBAA-JOB-DESCRIPTION-First-recruitment-process.docx.pdf

M. M.

20 décembre 2023 par