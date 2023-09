La Sierra Leone réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

M. Timothy Musa Kabba, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone a réaffirmé, lundi 04 septembre 2023, à Rabat, « l’appui sans relâche » de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à la marocanité du Sahara. C’était à l’occasion d’un point de presse animé après les échanges avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

M. Timothy Musa Kabba a souligné la primauté de l’initiative d’autonomie comme étant la seule base pour mettre un terme à ce différend artificiel, réitérant le plein soutien de la République de Sierra Leone au rôle joué par les Nations Unies en tant que « cadre exclusif » pour parvenir à une solution durable à la question du Sahara marocain.

Le chef de la diplomatie sierra léonaise a également salué le soutien international grandissant à l’intégrité territoriale du Royaume, et rappelé l’adhésion de son pays à cette dynamique par l’ouverture d’un consulat général à Dakhla, en août 2021.

Les relations bilatérales entre les deux pays n’ont pas été occultées au cours de la rencontre avec les professionnels des médias. Musa Kabba a indiqué que le Maroc et la Sierra Leone sont déterminés à mettre en œuvre les 13 accords signés et les décisions prises lors de la dernière Commission mixte de coopération, tenue à Dakhla le 28 avril 2023.

Les relations entre les deux pays ont évolué de manière substantielle dans plusieurs domaines sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI et de Son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, a-t-il rassuré.

Le diplomate sierra léonais n’a pas manqué de remercier le Maroc pour son appui à la candidature de son pays pour l’obtention d’un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024/2025.

