La Safety Week lancée à la GDIZ

La Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a célébré le lundi 28 avril 2025, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La Safety Week, une nouvelle initiative de la zone économique spéciale, a été lancée à cette occasion.

La Zone industrielle de Glo-Djigbé renouvelle son engagement en faveur de la santé et de la sécurité des travailleurs. Commémorant l’édition 2025 de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, elle a procédé au lancement de la Safety Week ; une semaine spéciale entièrement dédiée à la prévention, à la sensibilisation et à la valorisation des bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail.

Au cours de la célébration, Songbian Zimé, expert en Intelligence artificielle (IA) et conseiller technique au ministère du numérique et de la digitalisation, a animé une communication sur le thème retenu cette année : « Révolutionner la santé et la sécurité : le rôle de l’IA et de la numérisation au travail ». Ce thème selon la Cellule de communication de la SIPI-BENIN, met en lumière les transformations des environnements professionnels et l’importance d’intégrer les technologies au service du bien-être des travailleurs.

Plus d’une centaine d’employés de la zone ont été mobilisés pour la cérémonie de lancement de cette initiative présidée par Faki ADJE, directeur général adjoint de la SIPI-BENIN.

Plusieurs policiers et sapeurs-pompiers ont été distingués pour leur dévouement exemplaire, leur professionnalisme et leur contribution active à la promotion de la santé et de la sécurité au sein de la zone économique spéciale.

1er mai 2025 par