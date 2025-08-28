La SOPA SA recrute pour divers postes

Dans le cadre de son opérationnalisation, la Société de productions audiovisuelles (SOPA SA) recrute un(e) Assistant(e) de direction, Un(e) Personne responsable des Marchés Publics (PRMP), un(e) Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier(ière) (DAF), un(e) chef(fe) Service Comptabilité et budget, un(e) chef(fe) Service Finance et Trésorerie, un(e) Chef(fe) Service Ressources Humaines et Moyens Généraux, un Responsable de la formation (SOPA Académie), et un Responsable Marketing et communication.

28 août 2025