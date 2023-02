La SONEB s’explique sur les perturbations en fourniture d’eau

Dans un communiqué non daté, la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) s’explique sur les problèmes liés à la fourniture d’eau constatés à Cotonou et alentours.

« Suite à une série d’incidents d’origine électrique ayant occasionné ces derniers jours la perte de pompes et de moteurs submersibles sur certains forages de notre champ captant de OUEDO, la capacité de production d’eau a sensiblement chuté au niveau de l’usine d’eau de VÈDOKO desservant la ville de Cotonou.

Nos équipes sont à pied d’œuvre pour le remplacement des équipements endommagés en vue du rétablissement de la situation normale de fourniture de l’eau potable à la population de Cotonou et de Akpakpa en particulier dans les prochaines heures.

La Direction Générale de la SONEB présente à ses abonnés de Cotonou et environs ses sincères excuses pour les désagréments subis.

La Direction Générale de la SONEB », peut-on lire dans ledit communiqué.

J.S

