La SONEB annonce des coupures à Cotonou et Abomey-Calavi

La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) annonce une interruption temporaire de la distribution d’eau potable dans plusieurs quartiers de Cotonou et Abomey-Calavi. La coupure est programmée du vendredi 3 octobre à 21h au samedi 4 octobre à 17h.

Dans le cadre des travaux de raccordement de nouveaux ouvrages de stockage à l’usine de Godomey, des quartiers à Cotonou et Abomey-Calavi seront privés d’eau potable du vendredi 3 octobre à l’après-midi du samedi 4 octobre 2025, selon un communiqué de la Société Béninoise des Eaux du Bénin (SONEB) publié ce jeudi.

« Nous invitons les populations à se constituer des réserves d’eau pour la période concernée », prévient la SONEB.

Les zones affectées par cette coupure incluent notamment Godomey, Womey, Cocotomey, Cococodji, Sèdégbé, Hêdomey, Tankpè, Dèkoungbé, Maria Gléta, Togoudo, Bazounkpa, Allègléta, Gbêgnigan, Kindonou, ainsi que des quartiers stratégiques de Cotonou comme Minnontin, Kouhounou, Zogbo, Fifadji, Ste-Rita, Gbèdjromèdé, Wloguèdè, Vèdoko, Houéyiho (1 et 2), Aïbatin, Fidjrossè, Akogbato, AglA, Hlazounto, Lobo-Zounkpa, entre autres.

Malgré les désagréments à venir, la SONEB assure que ces travaux visent à renforcer la capacité de stockage et de distribution d’eau potable à long terme. Elle présente par ailleurs ses excuses aux populations impactées par cette coupure.

“Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de l’amélioration de la qualité du service d’eau potable”, précise le communiqué.

2 octobre 2025 par ,