jeudi, 6 novembre 2025 -

637 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Gestion des espaces forestiers

La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB




Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des ministres, le décret portant création de la Société de Développement forestier (SODEF S.A). Les statuts de la nouvelle société ont été également adoptés au cours de la même session.

Dans son ambition à poursuivre la restructuration de la filière bois pour promouvoir davantage la production de bois énergie, le gouvernement a procédé ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des ministres, à la création de la Société de Développement forestier. Cette nouvelle société va reprendre les attributions de la Société nationale du Bois (SONAB).
La SODEF S.A selon le communiqué du gouvernement, s’attèlera à contribuer au développement d’une économie locale avec l’inclusion des populations riveraines. « Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux tels que la séquestration de carbone, l’atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols », précise le Conseil des ministres.
Le décret portant création de cette société selon le gouvernement, tient compte également des enjeux économiques à travers la production de bois d’œuvre, la transformation du bois avec la création d’emplois qui s’ensuit ; la gestion et l’exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse. Ces interventions selon le Conseil des ministres, impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l’Etat, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l’exploitation des produits qui en sont issus, en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. A terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant au besoin d’aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF S.A. reprendra les attributions de la Société nationale du Bois.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




145 textes communautaires et des projets en évaluation à Cotonou


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, (…)
Lire la suite

Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

FasterCapital s’associe à ETL pour accélérer le transport interurbain (…)


3 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Eagle Travel and Logistic SARL (ETL), startup pionnière du transport (…)
Lire la suite

L’OQSF renforce les capacités des acteurs


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) du (…)
Lire la suite

Le nouveau marché moderne de Guèma inauguré


1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau marché de Guéma, dans la ville de Parakou, est désormais (…)
Lire la suite

L’AJE donne un ultimatum aux débiteurs de PAPME


31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de l’Agence de Promotion et d’Appui aux Petites et (…)
Lire la suite

La CCI Bénin met en relation les MPME nigérianes et béninoises


28 octobre 2025 par Marc Mensah
Une délégation d’entrepreneurs nigérians, conduite par la Chambre de (…)
Lire la suite

Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald (…)
Lire la suite

Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite

S&P salue la stabilité économique du Bénin


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’agence de notation S&P Global Ratings a confirmé le 17 octobre (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel d’économie 2024 attendu à Cotonou


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) 2025 se (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (…)
Lire la suite

19 402 quitus fiscaux déjà délivrés par la DGI


18 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dix-neuf mille quatre cent deux (19 402) quitus fiscaux ont déjà (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

Une mauvaise déclaration fiscale risque de rattraper Galiou Soglo


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ex ministre des sports, Galiou Soglo, pourrait être rattrapé pour une (…)
Lire la suite

PRIMERO condamnée pour dépôt frauduleux de la marque VAN PUR


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné, le 25 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires