La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB

Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des ministres, le décret portant création de la Société de Développement forestier (SODEF S.A). Les statuts de la nouvelle société ont été également adoptés au cours de la même session.

Dans son ambition à poursuivre la restructuration de la filière bois pour promouvoir davantage la production de bois énergie, le gouvernement a procédé ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des ministres, à la création de la Société de Développement forestier. Cette nouvelle société va reprendre les attributions de la Société nationale du Bois (SONAB).

La SODEF S.A selon le communiqué du gouvernement, s’attèlera à contribuer au développement d’une économie locale avec l’inclusion des populations riveraines. « Elle veillera à préserver les enjeux climatiques et environnementaux tels que la séquestration de carbone, l’atteinte des objectifs de développement durable, la sauvegarde de la biodiversité et des sols », précise le Conseil des ministres.

Le décret portant création de cette société selon le gouvernement, tient compte également des enjeux économiques à travers la production de bois d’œuvre, la transformation du bois avec la création d’emplois qui s’ensuit ; la gestion et l’exploitation durable des forêts classées et autres domaines forestiers mis sous sa gestion par la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse. Ces interventions selon le Conseil des ministres, impliquent par ailleurs la sécurisation du domaine forestier de l’Etat, la surveillance, la mise en place des plantations forestières et l’exploitation des produits qui en sont issus, en conformité avec les objectifs de développement durable et la politique forestière du pays. A terme, il est attendu de meilleurs résultats dans le développement et la valorisation des produits forestiers répondant au besoin d’aménagement durable des forêts sous sa tutelle. Pour ce faire, la SODEF S.A. reprendra les attributions de la Société nationale du Bois.

