La SOBEBRA s’engage dans la tradition des consommateurs béninois

Racines, une bière brassée à partir d’extraits naturels africains dont les petits colas est mise à la disposition des consommateurs des produits de la Société Béninoise des Brasseries (SOBEBRA).

Racines, le tout nouveau produit de la Société Béninoise des Brasseries (SOBEBRA) a été lancé officiellement le 25 février 2023 lors d’une cérémonie présidée par le Directeur commercial et marketing de la SOBEBRA, Didier Yao.

La cérémonie a eu pour cadre le Jardin des plantes et de la nature à Porto-Novo et s’est tenue en présence du Chef du deuxième arrondissement de Porto-Novo Nadia Dossa ; du chef service en charge de l’éducation, de la jeunesse, loisirs et sports à la mairie de Porto-Novo, Heulèche Boris Tognonmègni ; des têtes couronnées et de plusieurs artistes.

Racines est un cocktail alcoolisé à base d’extraits naturels et d’arôme naturel africain. « C’est un retour aux sources. On sait que dans nos cultures africaines et pratiquement dans tous nos ménages béninois, ici et ailleurs, il y a toujours quelques petites racines dans nos maisons. Aujourd’hui, on vous donne l’occasion de pouvoir boire confortablement vos racines au niveau des différents points de vente détails », a indiqué Didier Yao, Directeur commercial et marketing de la SOBEBRA au lancement du nouveau produit.

La boisson mixte vient s’ajouter aux trois catégories de produits commercialisés par la SOBEBRA : bière, boissons gazeuses, eau minérale.

Présents au lancement officiel, sa majesté Onikoyi Abèssan et sa majesté Mitô Akplogan, ont exhorté toute la population béninoise à consommer Racines.

M. MENSAH

27 février 2023 par ,