La SOBEBRA met sur le marché Doppel Energy Malt

La Société béninoise des boissons rafraîchissantes (SOBEBRA) lance un nouveau produit pour le plaisir des consommateurs. Il s’agit de Doppel Energy Malt, une nouvelle boisson énergisante maltée, et sans alcool.

Doppel Energy Malt, c’est la nouvelle boisson que la Société béninoise des boissons rafraîchissantes met sur le marché. C’est une boisson énergisante maltée et sans alcool qui incarne toute la puissance de Doppel. Doppel Energy Malt est recommandée aux jeunes, et aux personnes en quête de puissance et d’endurance. Elle est disponible en bouteille verre de 33cl, et vendue au prix de 500F FCA sur toute l’étendue du territoire national.

