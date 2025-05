La SIRAT lance le processus de réhabilitation de 348 km de routes

Le Comité national chargé de suivi des études technique, économique, environnementale, sociale, de sécurité routière et d’élaboration de dossiers d’appel d’offres des routes Djougou-N’dali (CU-18) longue de 127 km, Allada-Bohicon (CU-10), longue de 75 km et Aplahouè-Abomey-Bohicon-Covè-Kpédékpo-Kétou-Illara (CU -24) d’une longueur de 146 km a été officiellement installé, mardi 27 mai 2025, conformément à la convention signée en août 2023 entre le Bénin et l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La cérémonie, tenue en présence des maires et du Représentant résident de l’UEMOA au Bénin, marque également le lancement officiel des études.

Routes importantes pour la circulation intérieure mais aussi pour les échanges régionaux, Djougou-N’dali (127km) sera réhabilitée, Allada-Bohicon (75 km) reconstruite en 2 fois deux voies et Aplahouè-Abomey-Bohicon-Covè-Kpédékpo-Kétou-Illara (146 km) réhabilitée. Les études complètes de ces travaux inscrits au Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) ont été officiellement lancées, mardi 27 mai 2025. A l’ouverture de la cérémonie couplée avec l’installation du Comité national de suivi des études, le Directeur général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT), a remercié le gouvernement du Bénin et l’UEMOA pour la confiance placée en la SIRAT pour assurer la maîtrise déléguée des travaux. Le DG SIRAT a précisé que la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été signée en août 2023. Elle est structurée autour de six composantes : études techniques, préservation des infrastructures, renforcement des capacités, communication, coordination, et rémunérations liées à la maîtrise d’ouvrage.

« Les tronçons routiers objets des (…) études font partie intégrante du réseau routier communautaire de l’UEMOA et leur réhabilitation ou leur reconstruction contribuera à améliorer le niveau de service, une meilleure intégration régionale et à réduire la durée de parcours et par conséquent les coûts de transport. Ces projets contribueront également à développer les échanges, surtout à développer les échanges entre le Benin et ses pays voisins, le Togo et le Nigeria, et à améliorer les conditions d’approvisionnement des pays de l’hinterland que sont le Burkina, le Niger et le Mali », a indiqué Ranti Akindès.

Présent à la cérémonie, le représentant résident de l’UEMOA au Bénin, Yaovi Batchassi, a réaffirmé le rôle central du transport dans l’intégration régionale. Selon lui, le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du PACITR, le programme communautaire des infrastructures de transport. Il a salué l’implication du Bénin et encouragé les bureaux d’études à respecter les délais. Il a souhaité que les études débouchent rapidement sur des financements pour la réalisation des travaux.

Djamal Tabé Gbian, Directeur adjoint de cabinet du ministre du cadre de vie et des transports, a insisté sur l’importance de la qualité des études. Il a exhorté les membres du comité à suivre rigoureusement chaque étape. Il a aussi invité les autorités locales à collaborer pleinement avec les équipes de terrain.

1,323 milliard FCFA pour les études complètes

Les études, confiées à six cabinets d’ingénierie (BNETD, DIC BTP, DECO IC, BECI BTP, HORSE, TED), s’élèvent à 1,323 milliard FCFA, financées par l’UEMOA à hauteur de 1 474 501 875 milliard FCFA. Elles débuteront officiellement le 9 juin 2025 et devront durer dix mois aux termes de la convention signée avec l’UEMOA. Mais le DG a invité les cabinets attributaires à faire diligence pour achever les études dans un délai de 8 mois.

Elles couvrent les volets tels que : Analyse technique et économique, Études sociales et environnementales, Sécurité routière, Dossiers d’appel d’offres prêts à l’emploi. Elles prennent en compte le renforcement des structures de chaussée, la création d’aires de stationnement pour poids lourds, la séparation des trafics locaux et de transit dans les agglomérations comme Allada et Bohicon, la reconstruction d’ouvrages d’art, l’amélioration du tracé sur les sections difficiles, et la sécurisation de l’emprise de 40 mètres le long des axes.

Un Comité national de suivi des études

Le Comité installé est composé d’un Président, d’un rapporteur et de six membres. Il sera présidé par le Directeur général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) ou son représentant. Les membres sont, entre autres, le Directeur du Pôle Infrastructures Routières et Ouvrages d’Art de la SIRAT SA ou son représentant, le Directeur des Transports Terrestres et Aériens (DTTA) ou son représentant, le Directeur du Centre national de Sécurité Routière (CNSR) ou son représentant, le Directeur des Infrastructures de la Commission de l’UEMOA ou son représentant ; le Directeur général du Centre national d’Essais et de Recherches des Travaux Publics (CNERTP) ou son représentant, le Directeur général de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) ou son représentant.

M. M.

27 mai 2025 par ,