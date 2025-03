La SGDS recrute

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) créée par l’Etat béninois, actionnaire unique, est une société anonyme unipersonnelle, sans recours public à l’épargne, avec Conseil d’Administration et Directeur Général, régie par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin,notamment l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Par décret N° 2021-181 du 28 avril 2021, les Statuts modifiés de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité ont été adoptés par le Gouvernement.

Les présents recrutements visent à répondre aux enjeux actuels de l’entreprise et à mieux accompagner sa croissance. C’est pourquoi, la SGDS SA lance cet avis de recrutement pour les postes suivant :

1- Un (e) Gestionnaire de paiement ;

2- Un (e) Gestionnaire de stock ;

3- Un (e) Assistant (e) Comptable ;

4- Un (e) Chargé(e) de clientèle.

24 mars 2025 par