La SGDS veille à la salubrité des sites du festival des masques

À l’occasion de la deuxième édition du Festival des Masques qui se tient à Porto-Novo les 2 et 3 août 2025, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a déployé un important dispositif sur les principaux sites de l’événement pour garantir la propreté des lieux.

De la Place Dangbé Klunon Honto à l’Esplanade de l’Assemblée nationale, en passant par les places Houngbo, Migan, Lokossa et Abessan, des équipes de la SGDS sont à pied d’œuvre pour assurer un environnement sain et accueillant aux festivaliers. Ce déploiement stratégique vise à accompagner l’élan culturel et festif de l’événement tout en promouvant les comportements écoresponsables. « La SGDS veut permettre aux festivaliers de célébrer notre culture dans un cadre propre et assaini afin que la fête soit le plus agréable possible pour tout le monde », a expliqué Gilles Amoussou, Directeur général de la SGDS.

Pour atteindre cet objectif, la société a mis en place un dispositif opérationnel structuré. Plusieurs types de poubelles ont été installés autour des lieux de célébration, avec une séparation claire entre déchets organiques (restes alimentaires, déchets biodégradables etc) et inorganiques (plastiques, cartons etc). « Nous avons cette volonté d’encourager nos citoyens vers le tri des déchets », précise Gilles Amoussou.

La SGDS a mobilisé des « agents piqueurs », chargés de ramasser les déchets jetés au sol et de les acheminer vers les poubelles. À cela, s’ajoute une équipe d’animateurs territoriaux, déployés pour sensibiliser les festivaliers à la bonne gestion des déchets.

Sur le terrain, le travail des agents de la SGDS est bien visible. Plusieurs participants au festival saluent la propreté des lieux. « J’ai été agréablement surpris par l’organisation. On trouve des poubelles partout, et les agents veillent vraiment à la propreté », témoigne Ghislaine, une festivalière venue d’Abomey. Un autre, Rodrigue, venu de Cotonou, ajoute : « C’est rare de voir un événement d’une telle envergure où la salubrité est autant prise au sérieux. Bravo à la SGDS ».

À l’endroit des festivaliers, le message du directeur général est clair : « La ville est belle. Il faut le garder ainsi. Je leur demande de ne pas jeter les déchets au sol, d’avoir des comportements respectueux des lieux et surtout de s’amuser ». Au-delà de la célébration des masques, le Festival devient ainsi un exemple de célébration consciente, où chaque geste pour la propreté renforce la beauté de l’événement.

Akpédjé Ayosso

3 août 2025 par ,