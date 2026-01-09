L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Vodun Days 2026 Patrice Talon communie avec les traditions à Ouidah

9 janvier 2026 par ,

Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah. Le Chef de l’État s’est rendu à la (…)

Art, culture et spiritualité au Bénin La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days

9 janvier 2026 par ,

‎À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), déploie un important dispositif de nettoyage au Vodun Days, édition 2026.‎ ‎La salubrité des (…)

Drame à Ouidah Le corps calciné d’une sage-femme retrouvé à Avlékété

9 janvier 2026 par ,

Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à (…)

Élections législatives et communales 2026 La CENA déploie matériel électoral sur le terrain

9 janvier 2026 par ,

À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a entamé, ce (…)

Sécurité routière Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)

9 janvier 2026 par ,

La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers inquiète la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Elle l’a exprimé à travers le communiqué final (…)

Législatives 2026 au Bénin Une représentation féminine encore marginale hors quota légal

9 janvier 2026 par ,

Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière de représentation féminine en imposant la réservation de 24 sièges exclusivement aux femmes à (…)

