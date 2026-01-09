La SGDS mobilisée pour la salubrité aux Vodun Days

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Vodun Days 2026
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a marqué de sa présence l’édition 2026 des Vodun Days, ce jeudi 08 janvier, à Ouidah.
Le Chef de l’État s’est rendu à la (…)
Art, culture et spiritualité au Bénin
9 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À Ouidah, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS), déploie un important dispositif de nettoyage au Vodun Days, édition 2026.
La salubrité des (…)
Drame à Ouidah
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Une découverte macabre a été faite ce jeudi 8 janvier 2026 à Avlékété, localité de la commune de Ouidah. Le corps sans vie et calciné d’une femme a été retrouvé à (…)
Élections législatives et communales 2026
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À trois jours du scrutin couplé des élections législatives et communales prévues pour le dimanche 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a entamé, ce (…)
Sécurité routière
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers inquiète la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Elle l’a exprimé à travers le communiqué final (…)
Législatives 2026 au Bénin
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Code électoral béninois a introduit une avancée majeure en matière de représentation féminine en imposant la réservation de 24 sièges exclusivement aux femmes à (…)
Événement culturel à Ouidah
9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec un programme dense et riche.
Dès 9 heures, les places publiques au cœur de la ville historique de (…)
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Mesdames, Messieurs Chers compatriotes, Militants et Militantes FCBE (…)
9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
L’actualité politique au Bénin, marquée par l’organisation des (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
: Ces dernières années, le Bénin a engagé une transformation profonde (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La valorisation du patrimoine local via la politique domaniale consiste (…)
9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois
Chères populations
Depuis bientôt 10 ans, (…)
8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Des détenus de la maison d’arrêt d’Abomey sont poursuivis pour (…)
8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de (…)
