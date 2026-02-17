La SGDS inaugure une nouvelle base logistique moderne à Cotonou

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a mis en service une nouvelle base logistique située à Akpakpa, PK3, dans le 4ᵉ arrondissement de Cotonou.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) dispose désormais d’une infrastructure moderne à PK3 qui renforce ses capacités opérationnelles. Il s’agit d’une base logistique implantée sur une superficie de deux hectares. Selon Arcadius Jerry Aniambossou, chef du service matériel et logistique, le complexe comprend un bloc administratif de plus de 469 m², une cantine de 113 m², une salle polyvalente de 100 places, une infirmerie, un guichet automatique bancaire ainsi qu’une station-service interne dotée d’une capacité de stockage de 80 000 litres de carburant, offrant jusqu’à deux mois d’autonomie.

Construite aux normes Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), la base abrite également deux magasins de stockage d’environ 180 m² chacun, un vaste espace de stationnement pouvant accueillir 160 camions, 163 bennes, 10 remorques et 80 motos. Deux aires de lavage équipées de fosses de décantation y sont aménagées. Le site dispose en outre d’aménagements paysagers et d’une autonomie énergétique et hydraulique. « Ici, toutes les opérations sont effectuées à l’interne », a indiqué le chef du service matériel et logistique. A l’en croire, l’intégration de cette base permettra de réduire les temps d’immobilisation des camions. « Il n’y avait pas d’atelier pour remédier aux différentes pannes. Aujourd’hui, l’atelier est là, bien outillé et équipé. Cela va nous permettre de réduire les temps d’immobilisation et d’avoir plus de camions à déployer », a-t-il expliqué.

Au total, près de 400 agents travaillent sur la base. La cantine, le guichet bancaire et l’infirmerie contribueront à réduire les temps de transit et à améliorer la prise en charge du personnel. « La population constatera une amélioration dans la propreté de nos camions. Nous maintenons les villes propres, nous devons aussi maintenir nos matériels propres », a-t-il ajouté.

De bonnes pratiques en matière de sécurité routière

À l’occasion de la mise en service, la SGDS SA a organisé, en collaboration avec la Police républicaine, une séance de sensibilisation à l’endroit des conducteurs et opérateurs. Selon Mauriak Ahomagnon, chef secteur Hygiène, Sécurité et Environnement à la SGDS SA, cette initiative s’inscrit dans une démarche continue de prévention. La séance a porté sur les règles de courtoisie et la conduite défensive.

Le commissaire du premier arrondissement de Cotonou a insisté sur des principes clés tels que l’anticipation, l’adaptation, le respect des distances de sécurité, la visibilité et le calme au volant. « Il faut toujours rappeler ces règles aux conducteurs pour éviter les accidents », a-t-il souligné.

Le commissaire a par ailleurs salué le travail « formidable » mené par les agents de la SGDS pour une ville propre et durable, tout en invitant la population à faciliter leur mission. Avec cette nouvelle base logistique, la SGDS SA entend optimiser les opérations de collecte et de traitement des déchets, tout en renforçant la sécurité et les conditions de travail de son personnel.

