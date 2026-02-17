mardi, 17 février 2026 -

1991 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Gestion des déchets et de la salubrité

La SGDS inaugure une nouvelle base logistique moderne à Cotonou

(Les opérateurs et conducteurs d’engins sensibilisés)




La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a mis en service une nouvelle base logistique située à Akpakpa, PK3, dans le 4ᵉ arrondissement de Cotonou.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) dispose désormais d’une infrastructure moderne à PK3 qui renforce ses capacités opérationnelles. Il s’agit d’une base logistique implantée sur une superficie de deux hectares. Selon Arcadius Jerry Aniambossou, chef du service matériel et logistique, le complexe comprend un bloc administratif de plus de 469 m², une cantine de 113 m², une salle polyvalente de 100 places, une infirmerie, un guichet automatique bancaire ainsi qu’une station-service interne dotée d’une capacité de stockage de 80 000 litres de carburant, offrant jusqu’à deux mois d’autonomie.

Construite aux normes Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE), la base abrite également deux magasins de stockage d’environ 180 m² chacun, un vaste espace de stationnement pouvant accueillir 160 camions, 163 bennes, 10 remorques et 80 motos. Deux aires de lavage équipées de fosses de décantation y sont aménagées. Le site dispose en outre d’aménagements paysagers et d’une autonomie énergétique et hydraulique. « Ici, toutes les opérations sont effectuées à l’interne », a indiqué le chef du service matériel et logistique. A l’en croire, l’intégration de cette base permettra de réduire les temps d’immobilisation des camions. « Il n’y avait pas d’atelier pour remédier aux différentes pannes. Aujourd’hui, l’atelier est là, bien outillé et équipé. Cela va nous permettre de réduire les temps d’immobilisation et d’avoir plus de camions à déployer », a-t-il expliqué.

Au total, près de 400 agents travaillent sur la base. La cantine, le guichet bancaire et l’infirmerie contribueront à réduire les temps de transit et à améliorer la prise en charge du personnel. « La population constatera une amélioration dans la propreté de nos camions. Nous maintenons les villes propres, nous devons aussi maintenir nos matériels propres », a-t-il ajouté.

De bonnes pratiques en matière de sécurité routière

À l’occasion de la mise en service, la SGDS SA a organisé, en collaboration avec la Police républicaine, une séance de sensibilisation à l’endroit des conducteurs et opérateurs. Selon Mauriak Ahomagnon, chef secteur Hygiène, Sécurité et Environnement à la SGDS SA, cette initiative s’inscrit dans une démarche continue de prévention. La séance a porté sur les règles de courtoisie et la conduite défensive.

Le commissaire du premier arrondissement de Cotonou a insisté sur des principes clés tels que l’anticipation, l’adaptation, le respect des distances de sécurité, la visibilité et le calme au volant. « Il faut toujours rappeler ces règles aux conducteurs pour éviter les accidents », a-t-il souligné.

Le commissaire a par ailleurs salué le travail « formidable » mené par les agents de la SGDS pour une ville propre et durable, tout en invitant la population à faciliter leur mission. Avec cette nouvelle base logistique, la SGDS SA entend optimiser les opérations de collecte et de traitement des déchets, tout en renforçant la sécurité et les conditions de travail de son personnel.

Quelques images

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Marcel HOUÉTO




Porteo BTP Gabon entament les travaux de l’axe Alembé–Lopé–Carrefour (…)


9 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Alembé–Lopé–Carrefour
Lire la suite

Lancement de la commercialisation du cajou


9 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a officiellement fixé le cadre de la nouvelle campagne (…)
Lire la suite

Enjeux et opportunités du Bamboo au cœur d’un talk à Cotonou


8 février 2026 par Akpédjé Ayosso
En prélude à la première édition du World Bamboo Festival (WBF – 2026), (…)
Lire la suite

500 logements sociaux déjà attribués sur 8000 demandes


2 février 2026 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) a réuni, samedi (…)
Lire la suite

Les conducteurs de véhicules convoqués pour l’entretien oral


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Les postulants au concours de recrutement de la Direction Générale des (…)
Lire la suite

Le Bénin adopte des plans d’électrification à l’horizon 2045


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 28 janvier 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

211 personnes déjà indemnisées, d’autres sinistrés pris en compte


21 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

SGDS renforce l’assainissement à Porto-Novo avec du matériel de salubrité


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Après Cotonou et Ouidah, la Société de Gestion et de Développement de (…)
Lire la suite

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Lire la suite

Des recommandations pour une meilleure conservation dans le W-Arly-Pendjari


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des experts, analystes sécuritaires, universitaires et gestionnaires de (…)
Lire la suite

Des échanges pour des parcs résilients face à la crise sécuritaire


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ème édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Les admis au concours des Eaux, Forêts et Chasse


2 décembre 2025 par Marc Mensah
La Direction des Eaux, Forêts et Chasse a rendu publique la liste des (…)
Lire la suite

Les attributaires de parcelles de la Route des pêches convoqués


28 novembre 2025 par Marc Mensah
La Commission d’attribution des parcelles situées le long de la Route (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

Les Monts Kouffè - Wari Maro constitués en Parc national


12 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les forêts classées des Monts Kouffè (Donga, Borgou et Collines) et de (…)
Lire la suite

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires