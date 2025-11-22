La SGDS et la CESYCOTAM s’unissent pour responsabiliser les ‘’zémidjans’’

L’édition 2025 du projet « Top citoyen top sécurité » de la Centrale des syndicats des conducteurs de taxi-moto (CESYCOTAM), a été lancée ce vendredi 21 novembre 2025, à la Maison du peuple d’Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Cette édition placée sous le thème « Sécurité routière et civisme », est soutenue par la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS).

La SGDS en campagne pour un changement de comportement des conducteurs de taxi-moto communément appelés ‘’zémidjans’’ sur les axes routiers. A travers l’initiative « Top citoyen top sécurité » de la CESYCOTAM, la structure en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, a organisé une grande séance de sensibilisation en leur intention à la Maison du peuple d’Agla ce vendredi 21 novembre 2025, sur des thématiques telles que :

– Vers zéro accident de circulation : les conséquences de la consommation des produits dopants sur la santé et sur la route ;

– Civisme et collaboration avec la Police pour une paix durable ; et

– Bonnes pratiques à adopter sur les routes pour protéger les agents de la SGDS.

Armand Aïtcheou, superviseur HSE, représentant le directeur général de la SGDS, a rappelé dans son intervention, l’importance de la route en tant « qu’espace partagé entre les autres usagers et les agents de la SGDS, chargés de son entretien et de la collecte des déchets.

Les questions de sécurité étant au cœur des activités de la SGDS, les initiatives telles que « Top citoyen top sécurité », selon le représentant du DG, constituent « une occasion propice de réflexion et d’action ». La SGDS en soutenant « fortement l’initiative, espère qu’à la fin, les participants soient mieux informés, mieux sensibilisés et mieux outillés pour un changement de comportement et l’instauration du civisme verbal, de la patience et de l’éco-citoyenneté sur les routes, a-t-il indiqué.

Zénabou Moustapha, responsable des soins infirmiers Cotonou 6, représentant le médecin coordonnateur, a entretenu les participants sur la lutte contre le tabagisme et les bons comportements à adopter pour être en bonne santé.

Gervais Ayenikafo et Gilbert Koukpo, respectivement 1er et 2e adjoint au commissaire du 13e arrondissement, ont exprimé leur remerciement à la SGDS pour l’initiative. Pour ces officiers de Police, les zémidjans constituent une couche très utile pour la sécurité, et la collaboration avec eux participe à la réussite de beaucoup de missions. Ils les ont exhortés à l’occasion, au respect des règles de sécurité routière, et à éviter la consommation de produits dopants, pour leur bien-être personnel.

Le secrétaire général de la CESYCOTAM, Damas Djehounkpete après avoir salué le programme asphaltage du gouvernement, a déploré la recrudescence des accidents de route sur les voies asphaltées du fait de la consommation de l’alcool, et des produits dopants. Une situation qui expose les agents de la SGDS chargés de l’entretien des voies.

Les zémidjans présents à cette séance d’échanges et de sensibilisation, se sont engagés à porter l’information à leurs collègues absents pour un changement de comportement et l’instauration du civisme verbal, la patience et l’éco-citoyenneté sur les routes.

F. A. A.

