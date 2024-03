La SGDS et l’ONG TAMAEE en synergie pour le recyclage des déchets

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) a commémoré aux côtés de l’ONG TAMAEE samedi 23 mars 2024, la Journée mondiale du recyclage. Des partenaires de TAMAEE présents sur le site à la plage de PK10 dans la commune de Sèmè-Kpodji, ont participé aux ateliers pratiques de recyclage au cours desquels ils ont réalisé des pots de fleur et des sacs.

La plage de PK10, autrefois un véritable tas d’immondices, est aujourd’hui un cadre viable qui sert de siège pour l’ONG TAMAEE ; une organisation spécialisée dans le recyclage des déchets. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu dégager près de 25 tonnes de déchets. Ceci, grâce à la SGDS, partenaire de TAMAEE pour l’aménagement du site. La présidente, Adjokè Djossinou P., l’a rappelé samedi 23 mars 2024 lors de la commémoration de la Journée mondiale du recyclage. Cet appui de la SGDS selon la présidente, a permis à l’ONG de s’installer et de développer ses activités de recyclage de déchets pour la fabrication de sacs et cartables au profit des élèves. « La SGDS est un partenaire durable, présente sur chacune des activités de TAMAEE à travers la mise à disposition d’outils (les poubelles par exemple) », a témoigné la présidente. Au sein de la communauté, les populations ne viennent plus jeter les ordures à la plage. Ceci, grâce aux tricycles de la structure en charge de la collecte des déchets du Grand Nokoué qui font la collecte de façon quotidienne et hebdomadaire. Une solution qui permet à la population de ne plus jeter les ordures n’importe où dans la communauté.

Adjokè Djossinou P. a rassuré la population à l’occasion de la commémoration que c’est toujours possible de réutiliser les choses. « Il suffit d’avoir un minimum de créativité pour se rendre compte que tout ce qu’on utilise, on peut le réutiliser », a-t-elle fait savoir évoquant un projet de recyclage des chemises de papas qui a permis aux enfants d’avoir de nouveaux habits l’an dernier.

Pour l’assistant chargé du contrôle des opérations à la SGDS (ACCO), c’est une fierté de constater qu’il y ait des gens qui prennent l’initiative d’accompagner la SGDS dans le ramassage des déchets. Une chose est de ramasser les déchets, mais parvenir à les réutiliser en est une autre, a-t-il rappelé saluant l’initiative de TAMAEE que la SGDS a du plaisir à accompagner. Edouard Hounkponou a insisté à l’occasion sur la nécessité pour les populations de disposer de poubelles homologuées et de pouvoir faire un tri ; lequel permet de réduire le tonnage et la quantité des déchets à convoyer vers les centres d’enfouissement.

Arielle Akouété Accrombessi, directrice à la promotion de l’écocitoyenneté a salué l’initiative de l’ONG qui, par ses programmes, développe des activités génératrices de revenu pour les femmes en les formant au recyclage. TAMAEE selon la représentante du ministre du cadre de vie s’inscrit également dans la dynamique de l’éducation pour tous, offrant des sacs aux écoliers de familles démunis.

La Journée mondiale du recyclage est célébrée le 18 mars de chaque année. Elle a été instituée en 1994 aux Etats-Unis pour promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. « Triez, recyclez, triez, recyclez, les objets ont plusieurs vies […] », c’est l’appel lancé à l’édition de 2024.

F. A. A.

24 mars 2024 par ,