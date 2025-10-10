vendredi, 10 octobre 2025 -

713 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Forum international du cadre de vie

La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables




Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert ses portes, ce jeudi 09 octobre 2025, à l’hôtel Sofitel de Cotonou. Jusqu’au 11 octobre, ce rendez-vous d’envergure réunit ministres, experts, investisseurs, entreprises et citoyens pour penser la ville africaine de demain.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) prend une part active à la 3è édition du Forum international du cadre de vie (FIC) 2025. C’est notamment à travers ses stands d’exposition. « Nos villes sont nos maisons. Et nos maisons, on en prend soin », a déclaré Gilles Amoussou, Directeur Général de la SGDS, jeudi 9 octobre 2025, en invitant le public à découvrir les actions de la Société.

La SGDS, placée sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie, est chargée de la gestion intégrée des déchets solides et liquides dans plusieurs grandes villes du Bénin : Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Parakou. « Nous collectons, transportons, traitons les déchets ménagers. Nous assurons aussi le balayage, le désherbage, le curage des caniveaux, et l’entretien des ouvrages d’assainissement », a expliqué le DG.

Mais l’action de la SGDS ne s’arrête pas là. L’entreprise gère également trois stations de traitement de boues de vidange et mène une campagne de sensibilisation dans les écoles à travers le Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté en milieu scolaire (PEEMS). Les outils didactiques et l’équipe du programme sont déployés à l’exposition qui se déroule dans le cadre du FIC 2025 à l’hôtel Sofitel.

« Nous avons déployé ce programme dans 50 écoles. Les enfants sont très réceptifs. Je suis convaincu qu’ils seront des citoyens encore plus responsables demain », a rappelé le DG de la SGDS.

Construire la ville résiliente face aux crises

Dans son mot de bienvenue au FIC, Victor Ananouh, Directeur de la construction et de l’habitat, a rappelé le rôle du Forum. « Devenue une véritable plateforme d’échanges et d’opportunités, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la vision Bénin 2060 et de l’agenda 2030 pour un cadre de vie durable ».

Le Ministre du Cadre de vie, Didier Tonato, a expliqué que «  nos villes font face aujourd’hui à la pollution, à l’insalubrité, à la chaleur excessive, à la congestion. La gouvernance urbaine reste trop centralisée, parfois déconnectée des besoins réels ». Il a lancé un appel clair à l’action collective : «  Nous devons repenser la ville pour qu’elle soit vivable, inclusive, résiliente. La réponse aux crises urbaines ne peut être que structurelle, collaborative, et centrée sur l’humain ».

Pour le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, plus de 56 % de la population mondiale vit en zone urbaine. Ce chiffre atteindra 68 % bientôt. Face à cela, il a salué les efforts du gouvernement et les résultats déjà obtenus.

Le forum se poursuit jusqu’au 11 octobre avec un programme dense et structuré. Conférences et panels de haut niveau sur la ville durable, la gouvernance urbaine, les innovations écologiques, la gestion des déchets... Hackathon sur l’économie circulaire, la mobilité durable et l’accès aux services par le numérique ; Concours et prix pour valoriser les projets novateurs du BTP et de l’aménagement ; Sessions B2B et B2C pour favoriser les partenariats privés et institutionnels sont prévus.

Le FIC 2025 sera clôturé par un dîner de gala et la plantation d’arbres.

M. M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

10 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Lire la suite

Sommet Climate Chance 2025 : le Bénin acteur sur l’environnement


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin subit les effets croissants du dérèglement climatique : 1,2° C (…)
Lire la suite

Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
Lire la suite

Ouverture d’un atelier régional à Cotonou


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 (…)
Lire la suite

Le terre-plein central transformé en urinoir à ciel ouvert


11 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Cotonou, la capitale économique du Bénin, plusieurs terre-pleins (…)
Lire la suite

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la (…)
Lire la suite

Les sinistrés commencent à recevoir leurs chèques


20 août 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement démarre, ce mercredi 20 août, la phase de dédommagement (…)
Lire la suite

Deux arrondissements menacés à Zagnanado


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Zagnanado, dans le département du Zou, le niveau de l’eau a connu un (…)
Lire la suite

HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de (…)
Lire la suite

157 chantiers suspendus pour constructions illégales


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La brigade spéciale mise en place par le Ministère du cadre de vie a (…)
Lire la suite

Cotonou marche pour l’environnement le 25 juillet


21 juillet 2025 par Marc Mensah
La cinquième édition de La Nocturne de Cotonou aura lieu vendredi 25 (…)
Lire la suite

Le président Talon à cœur ouvert avec le secteur privé


20 juillet 2025 par Ignace B. Fanou
Le président Patrice Talon a reçu, vendredi 18 juillet 2025, plusieurs (…)
Lire la suite

Un recrutement de 115 agents des Eaux, forêts et chasse annoncé


16 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un recrutement de fonctionnaires des Eaux, forêts et chasse est (…)
Lire la suite

La CDC Bénin renforce la sensibilisation de son capital humain aux (…)


16 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition de la Semaine du Développement Durable organisée (…)
Lire la suite

Le PAPC redonne espoir aux habitants d’Agla et environs


7 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le quartier Agla situé dans le 13e arrondissement de Cotonou sort (…)
Lire la suite

Grand-Popo : Ça défèque sans vergogne sur la plage


2 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les nombreux efforts que consent le gouvernement pour faire de la cité (…)
Lire la suite

50 000 plants de bougainvillier et de laurier pour fleurir 7 villes du (…)


30 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La maison des jeunes de Natitingou a servi de cadre, vendredi 27 juin (…)
Lire la suite

AFL forme près de 600 jeunes aux métiers de la pierre et de (…)


30 juin 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis près de neuf ans, l’ONG Acting for Life (AFL) œuvre à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires