La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables

Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert ses portes, ce jeudi 09 octobre 2025, à l’hôtel Sofitel de Cotonou. Jusqu’au 11 octobre, ce rendez-vous d’envergure réunit ministres, experts, investisseurs, entreprises et citoyens pour penser la ville africaine de demain.

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) prend une part active à la 3è édition du Forum international du cadre de vie (FIC) 2025. C’est notamment à travers ses stands d’exposition. « Nos villes sont nos maisons. Et nos maisons, on en prend soin », a déclaré Gilles Amoussou, Directeur Général de la SGDS, jeudi 9 octobre 2025, en invitant le public à découvrir les actions de la Société.

La SGDS, placée sous la tutelle du Ministère du Cadre de Vie, est chargée de la gestion intégrée des déchets solides et liquides dans plusieurs grandes villes du Bénin : Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmè-Podji et Parakou. « Nous collectons, transportons, traitons les déchets ménagers. Nous assurons aussi le balayage, le désherbage, le curage des caniveaux, et l’entretien des ouvrages d’assainissement », a expliqué le DG.

Mais l’action de la SGDS ne s’arrête pas là. L’entreprise gère également trois stations de traitement de boues de vidange et mène une campagne de sensibilisation dans les écoles à travers le Programme d’éducation à l’éco-citoyenneté en milieu scolaire (PEEMS). Les outils didactiques et l’équipe du programme sont déployés à l’exposition qui se déroule dans le cadre du FIC 2025 à l’hôtel Sofitel.

« Nous avons déployé ce programme dans 50 écoles. Les enfants sont très réceptifs. Je suis convaincu qu’ils seront des citoyens encore plus responsables demain », a rappelé le DG de la SGDS.

Construire la ville résiliente face aux crises

Dans son mot de bienvenue au FIC, Victor Ananouh, Directeur de la construction et de l’habitat, a rappelé le rôle du Forum. « Devenue une véritable plateforme d’échanges et d’opportunités, cette initiative s’inscrit dans la dynamique de la vision Bénin 2060 et de l’agenda 2030 pour un cadre de vie durable ».

Le Ministre du Cadre de vie, Didier Tonato, a expliqué que « nos villes font face aujourd’hui à la pollution, à l’insalubrité, à la chaleur excessive, à la congestion. La gouvernance urbaine reste trop centralisée, parfois déconnectée des besoins réels ». Il a lancé un appel clair à l’action collective : « Nous devons repenser la ville pour qu’elle soit vivable, inclusive, résiliente. La réponse aux crises urbaines ne peut être que structurelle, collaborative, et centrée sur l’humain ».

Pour le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, plus de 56 % de la population mondiale vit en zone urbaine. Ce chiffre atteindra 68 % bientôt. Face à cela, il a salué les efforts du gouvernement et les résultats déjà obtenus.

Le forum se poursuit jusqu’au 11 octobre avec un programme dense et structuré. Conférences et panels de haut niveau sur la ville durable, la gouvernance urbaine, les innovations écologiques, la gestion des déchets... Hackathon sur l’économie circulaire, la mobilité durable et l’accès aux services par le numérique ; Concours et prix pour valoriser les projets novateurs du BTP et de l’aménagement ; Sessions B2B et B2C pour favoriser les partenariats privés et institutionnels sont prévus.

Le FIC 2025 sera clôturé par un dîner de gala et la plantation d’arbres.

M. M.

10 octobre 2025 par ,