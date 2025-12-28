La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériel de salubrité à la disposition de la mairie de Ouidah le vendredi 26 décembre 2025. L’initiative vise à accompagner les campagnes mensuelles de salubrité organisées dans les arrondissements de la cité historique.

Bonne nouvelle pour les Organisations non gouvernementales (ONG) et associations qui organisent chaque fin de mois, des campagnes de salubrité à Ouidah. La Société de gestion des déchets et de la salubrité, structure en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, les a dotées de matériel et d’outillage de salubrité. Au total, 1250 outils ont été mis à leur disposition le vendredi 26 décembre 2025.

Le matériel d’outillage et de salubrité selon le directeur des services techniques de la mairie, permettra d’améliorer la salubrité dans la ville et ses environs en cette période des fêtes de fin d’année et de « grande mobilisation ». Il sera déployé dans les 4 arrondissements urbains, mais servira également aux autres arrondissements de la commune, a précisé Roland Hounnougbo, avant de souligner que le geste de la SGDS s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement de ses actions sur le terrain.

Pour Aristide Fagbohoun, chef division salubrité de la SGDS dans la Grand Nokoué, il s’agit répondre au déficit en matériel auquel les ONG et associations sont parfois confrontées lors des campagnes de salubrité. D’où l’appui de la SGDS pour permettre aux populations de disposer pendant ces campagnes, des outils nécessaires pour faire le travail. A l’en croire, 500 balaies, 50 râteaux, 50 houes, 500 gants, 25 coupe-coupe, 15 pelles, 100 paniers et 25 brouettes ont été mis à disposition.

Après Cotonou et Ouidah, la campagne de dotation de matériel et d’outillage de salubrité entamée par la SGDS le vendredi 26 décembre dernier, va se poursuivre dans les autres communes du Grand Nokoué, notamment Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, et Parakou dans la partie septentrionale du pays.

F. A. A.

28 décembre 2025 par ,