dimanche, 28 décembre 2025 -

1375 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Cadre de vie

La SGDS dote la mairie de Ouidah de matériel et outillage de salubrité




La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériel de salubrité à la disposition de la mairie de Ouidah le vendredi 26 décembre 2025. L’initiative vise à accompagner les campagnes mensuelles de salubrité organisées dans les arrondissements de la cité historique.

Bonne nouvelle pour les Organisations non gouvernementales (ONG) et associations qui organisent chaque fin de mois, des campagnes de salubrité à Ouidah. La Société de gestion des déchets et de la salubrité, structure en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué, les a dotées de matériel et d’outillage de salubrité. Au total, 1250 outils ont été mis à leur disposition le vendredi 26 décembre 2025.

Le matériel d’outillage et de salubrité selon le directeur des services techniques de la mairie, permettra d’améliorer la salubrité dans la ville et ses environs en cette période des fêtes de fin d’année et de « grande mobilisation ». Il sera déployé dans les 4 arrondissements urbains, mais servira également aux autres arrondissements de la commune, a précisé Roland Hounnougbo, avant de souligner que le geste de la SGDS s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement de ses actions sur le terrain.
Pour Aristide Fagbohoun, chef division salubrité de la SGDS dans la Grand Nokoué, il s’agit répondre au déficit en matériel auquel les ONG et associations sont parfois confrontées lors des campagnes de salubrité. D’où l’appui de la SGDS pour permettre aux populations de disposer pendant ces campagnes, des outils nécessaires pour faire le travail. A l’en croire, 500 balaies, 50 râteaux, 50 houes, 500 gants, 25 coupe-coupe, 15 pelles, 100 paniers et 25 brouettes ont été mis à disposition.
Après Cotonou et Ouidah, la campagne de dotation de matériel et d’outillage de salubrité entamée par la SGDS le vendredi 26 décembre dernier, va se poursuivre dans les autres communes du Grand Nokoué, notamment Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Podji, et Parakou dans la partie septentrionale du pays.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou


27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un (…)
Lire la suite

Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le (…)
Lire la suite

African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population (…)


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) (…)
Lire la suite

Un recrutement de 221 agents lancé pour les Eaux, Forêts et Chasse


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires (…)
Lire la suite

Cotonou, 3ᵉ ville la plus propre d’Afrique


11 décembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou fait une entrée remarquée dans le Top 3 des villes les plus (…)
Lire la suite

Les projets en 2026 pour un environnement urbain amélioré


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)
Lire la suite

Renforcer les capacités des relais communautaires sur la GIRE


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Partenariat Mondial de l’Eau en Afrique de l’Ouest (GWP-AO), en (…)
Lire la suite

Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Lire la suite

Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, (…)
Lire la suite

Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération (…)
Lire la suite

Cotonou accueille le Sommet Climate Chance Afrique ce 27 octobre


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille les 27 et 28 octobre le Sommet Climate Chance Afrique (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert (…)
Lire la suite

113 blocs de toilettes publiques pour Cotonou


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre de son troisième Plan de Développement Communal (PDC) (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Voici les voies autorisées pour les véhicules de plus de 10 tonnes


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Un décret encadre la circulation des véhicules poids lourds de plus de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires