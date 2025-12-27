La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce vendredi 26 décembre 2025. L’initiative vise à appuyer les campagnes de salubrité organisées dans les arrondissements.

La SGDS, structure en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans les communes du Grand Nokoué appuie les initiatives communautaires de salubrité et d’entretien. Un important lot de matériels a été mis à la disposition de la mairie de Cotonou dans ce cadre, ce vendredi 26 décembre 2025. Le lot selon Aristide Fagbohoun, chef division salubrité dans le Grand Nokoué, est composé de paniers, de houes, de pelles, de gants, des râteaux, des brouettes, des gants jetables, etc.

A l’en croire, la SGDS en mettant ces matériels de salubrité à la disposition de la mairie, entend répondre aux sollicitations des ONG et autres associations qui, dans le cadre de leurs campagnes de salubrité, sollicitent souvent son appui.

Elles pourront désormais se rendre à la mairie ou dans les arrondissements se les approprier chaque fois et toutes les fois qu’elles ont une campagne de salubrité, et les retourner aussitôt fini.

Après Cotonou, toutes les autres communes du Grand Nokoué et la ville de Parakou recevront cet appui de la SGDS.

