samedi, 27 décembre 2025 -

1138 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Cadre de vie

La SGDS appuie les campagnes de salubrité à Cotonou




La Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), a mis un important lot de matériels d’entretien et de nettoyage à la disposition de la mairie de Cotonou ce vendredi 26 décembre 2025. L’initiative vise à appuyer les campagnes de salubrité organisées dans les arrondissements.

La SGDS, structure en charge de la collecte et de la gestion des déchets dans les communes du Grand Nokoué appuie les initiatives communautaires de salubrité et d’entretien. Un important lot de matériels a été mis à la disposition de la mairie de Cotonou dans ce cadre, ce vendredi 26 décembre 2025. Le lot selon Aristide Fagbohoun, chef division salubrité dans le Grand Nokoué, est composé de paniers, de houes, de pelles, de gants, des râteaux, des brouettes, des gants jetables, etc.

A l’en croire, la SGDS en mettant ces matériels de salubrité à la disposition de la mairie, entend répondre aux sollicitations des ONG et autres associations qui, dans le cadre de leurs campagnes de salubrité, sollicitent souvent son appui.
Elles pourront désormais se rendre à la mairie ou dans les arrondissements se les approprier chaque fois et toutes les fois qu’elles ont une campagne de salubrité, et les retourner aussitôt fini.
Après Cotonou, toutes les autres communes du Grand Nokoué et la ville de Parakou recevront cet appui de la SGDS.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le (…)
Lire la suite

African Parks fédère les acteurs de la conservation et la population (…)


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur les Parcs (FIEP) (…)
Lire la suite

Voici les principales réalisations d’African Parks en 2025


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
À l’occasion de la 2ᵉ édition du Forum d’Information et d’Échange sur (…)
Lire la suite

Cotonou, 3ᵉ ville la plus propre d’Afrique


11 décembre 2025 par Marc Mensah
Cotonou fait une entrée remarquée dans le Top 3 des villes les plus (…)
Lire la suite

Les projets en 2026 pour un environnement urbain amélioré


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)
Lire la suite

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Lire la suite

Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo


26 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans (…)
Lire la suite

Les études de la passerelle de Tchonvi réactualisées


19 novembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a décidé d’actualiser les études techniques, (…)
Lire la suite

Environnement et le changement climatique en Afrique : Défis et (…)


14 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Afrique fait face à des défis majeurs liés à l’environnement et au (…)
Lire la suite

Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Lire la suite

Bruno Didavi inhumé jeudi 13 novembre


5 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien vice-président et Secrétaire général de la Fédération (…)
Lire la suite

Un complexe R+8 pour abriter les Institutions de Régulation


5 novembre 2025 par Marc Mensah
Vers la construction d’un siège unique moderne pour les Régulateurs à (…)
Lire la suite

Voici la Cité de 5 hectares qui abrite 16 ministères


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Depuis le 1er octobre, la nouvelle cité ministérielle de Cotonou a (…)
Lire la suite

La SGDS en action au FIC 2025 pour des villes durables


10 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Forum international du cadre de vie, dans sa 3ᵉ édition, a ouvert (…)
Lire la suite

Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un (…)
Lire la suite

La réfection de plus de 16 000 km de routes rurales lancée


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi, en Conseil des (…)
Lire la suite

Voici les voies autorisées pour les véhicules de plus de 10 tonnes


24 septembre 2025 par Marc Mensah
Un décret encadre la circulation des véhicules poids lourds de plus de (…)
Lire la suite

Ouverture d’un atelier régional à Cotonou


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce lundi 15 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires