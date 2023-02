La SGDS SA recrute 24 agents dont dix superviseurs

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) a lancé le recrutement de quatorze Agents Point de Regroupement (APR) et de dix superviseurs. Les dossiers de candidatures doivent être transmis à l’adresse électronique : recrutement@sgds-gn.bj avec en objet : a/s recrutement au poste d’agent point de regroupement ou recrutement au poste de superviseur. La date limite de dépôt des dossiers est prévue pour vendredi 17 février 2023.

Conditions et critères de sélection au recrutement de 24 agents par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA).

Les détenteurs du Baccalauréat toutes séries confondues peuvent postuler au recrutement d’Agent Point de Regroupement (APR). Ils doivent être de nationalité béninoise et disposer d’une capacité à gérer et à maîtriser avec rigueur une classe ouvrière ; connaître et faire respecter les règles d’hygiène de gestion des déchets ; savoir rédiger des comptes rendus et être capable de travailler de jour comme de nuit ; avoir une bonne connaissance en informatique (Package Microsoft Office) ; justifier d’au moins six mois d’expériences professionnelles dans les secteurs de l’assainissement, de la gestion des déchets solides ménagers ou de la protection de l’environnement et résider dans l’une des villes du Grand Nokoué et parler au moins deux des langues (Fon, Goun, Yorouba, Mina…).

L’Agent Point de Regroupement (APR) est « chargé de réceptionner les déchets transportés par les Petites et moyennes entreprises (PME) de pré collecte au point de regroupement, de veiller au vidage des caissons dès leur remplissage et d’assurer le bon entretien du point de regroupement afin qu’il réponde aux normes en matière d’hygiène et de sécurité ».

Pour le poste de superviseur, il faut être de nationalité béninoise et avoir la licence (BAC +3) en science de l’environnement, gestion urbaine, géographie, sociologie, sciences économiques, contrôle de gestion ou tout diplôme équivalent. Les postulants doivent avoir au moins six (06) mois d’expériences professionnelles en animation territoriale, sensibilisation environnementale, collecte des données en milieu urbain, être rigoureux et d’une bonne moralité.

Ils doivent avoir un permis de de conduire A ou B ; maîtriser au moins deux langues parlées dans les villes du Grand Nokoué ; avoir le contact facile, une capacité d’écoute, un sens du dialogue, de l’anticipation et de la pédagogie et maîtriser l’utilisation d’une tablette pour la collecte des données et les logiciels de base Microsoft comme Word, Excel, Powerpoint.

Le dossier de candidatures doit comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae daté et signé, une copie légalisée du diplôme requis, une copie d’une pièce d’identité en cours de validité et les certificats de travail ou autres preuves prouvées de l’expérience professionnelle.

Les 24 Agents seront recrutés sur la base d’un contrat à durée déterminée de deux ans renouvelables par accord des parties assorti d’une période d’essai de trois (03) mois renouvelables au besoin.

M. M.

9 février 2023 par ,