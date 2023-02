La SBPE, acheteur principal d’énergie électrique au Bénin

Le gouvernement béninois a procédé mercredi 8 février 2023 en Conseil des ministres à la désignation de la Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE) comme acheteur principal d’énergie électrique sur le territoire de la République du Bénin.

La Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE) est désormais l’acheteur principal d’énergie électrique sur le territoire national. Selon le Conseil des ministres « la loi portant code de l’électricité en République du Bénin habilite l’Etat à désigner, comme acheteur principal d’énergie électrique, un opérateur dont la mission sera d’assurer l’achat et la vente centralisés d’énergie électrique en vue de la distribution sur le réseau national dédié ».

Créée par décret n° 2020-565 du 02 décembre 2020, la Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE), conformément à ses statuts actuels, est déjà chargée d’acheter en gros l’énergie électrique auprès des producteurs indépendants d’électricité nationaux et internationaux ; d’assurer la disponibilité suffisante de l’offre d’énergie électrique à l’effet de garantir l’équilibre offre-demande de l’électricité dans notre pays.

Elle assure la fourniture et la vente en gros de l’électricité aux concessionnaires de réseau de distribution d’électricité et aux grands clients en haute tension de la catégorie B installés au Bénin. La SBPE a aussi l’obligation de garantir à tous ses clients une quantité d’énergie électrique suffisante et de qualité.

Pour optimiser les acquis de la dynamique en cours dans le secteur avec la présence de plusieurs acteurs, le gouvernement béninois a jugé convenable de confier la gestion du mix énergétique du pays à la SBPE notamment pour une meilleure offre de production, une meilleure gestion de l’empreinte carbone de l’électricité de même que pour garantir des tarifs assez attrayants aux distributeurs.

Le Conseil a donc fait de la SBPE « un acheteur d’électricité en gros, qui centralise l’achat de l’énergie électrique pour satisfaire les besoins des délégataires de service public de distribution ou ceux des grands clients ou des clients éligibles ».

« En tant qu’acheteur principal, celle-ci s’assurera de la disponibilité efficiente de l’énergie électrique sur les réseaux de distribution, aussi bien par sa production propre que par l’achat de celle des producteurs indépendants, sans exclure les importations d’énergie électrique, lorsque les circonstances y sont favorables », informe le Conseil des ministres.

Akpédjé Ayosso

8 février 2023 par