La SBIM et l’ISS unissent leurs forces pour promouvoir l’imagerie musculo-squelettique au Bénin

La commune de Grand-Popo, reconnue pour son cadre paisible et inspirant, accueille depuis ce jeudi 20 février 2025 une formation médicale continue de haut niveau en imagerie musculo-squelettique. Organisée par la Société Béninoise d’Imagerie Médicale (SBIM) en partenariat avec l’International Skeletal Society (ISS), cette initiative d’envergure réunit plusieurs experts médicaux venus des quatre coins du monde.

La SBIM et l’ISS, deux sociétés savantes dédiées à la promotion de l’imagerie médicale au Bénin, ont fait de la formation continue et des échanges académiques entre radiologues béninois et internationaux une priorité. Ce programme de 72 heures, qui s’achèvera le samedi 22 février, s’inscrit dans une dynamique d’intégration sous-régionale, régionale et internationale de leurs membres.

C’est dans la salle Atacora de l’hôtel Bel Azur que les travaux ont démarré ce matin à 8h00, sous la présidence du Professeur Savi de Tové, Président de la SBIM. Après avoir prononcé quelques mots d’ouverture, il a laissé la parole au Professeur Philippe Peetrons, radiologue et professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, pour le discours inaugural et la présentation des membres de l’ISS ainsi que des conférenciers. Ainsi, la matinée a pris un tournant académique avec le premier exposé magistral du Dr Jean Alexiou, radiologue spécialisé en imagerie musculo-squelettique. Son intervention, aussi brillante que didactique, a captivé l’assistance en posant les bases scientifiques essentielles de la discipline. La première partie de la matinée s’est clôturée avec la communication du Professeur Johnny Monu, éminent spécialiste de radiologie et d’orthopédie. Il a brillamment développé la thématique de l’épaule et des maladies courantes en imagerie, apportant des éclairages précieux sur les pratiques diagnostiques actuelles.

La journée s’est poursuivie jusqu’à 17h avec un atelier pratique d’échographie et d’étude de cas cliniques. Cette activité, très attendue, a permis aux participants (radiologues, rhumatologues, médecins généralistes et spécialistes, internes et médecins en spécialisation (DES)), de consolider leurs acquis théoriques par des exercices concrets et interactifs.

En réunissant une telle diversité d’experts et en offrant une formation de haut niveau, la SBIM et l’ISS confirment leur engagement à renforcer les compétences des professionnels de santé béninois. Ce partenariat académique international, au-delà du savoir technique, favorise une véritable synergie entre les acteurs du secteur médical, et ouvre de nouvelles perspectives pour l’imagerie médicale en Afrique de l’Ouest.

La formation se poursuivra jusqu’au 22 février 2025 avec d’autres communications de pointe et des ateliers pratiques.

Cokou Romain AHLINVI

20 février 2025 par