La SBEE recrute 97 électriciens et 16 autres profils

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) lance un recrutement pour plusieurs postes au sein de ses différentes directions. Dans le cadre du renforcement de ses équipes pour la Direction Commerciale et de la Clientèle, la Direction Technique et la Direction des Systèmes d’Information et de la Transformation Digitale, la SBEE recherche les profils suivants :

02 Administrateurs Système

02 Administrateurs de base de données

12 Agents Détection Anomalies et Fraudes

97 Agents Électriciens

Modalités de candidature

Les candidats intéressés par l’un de ces postes sont invités à consulter les avis de recrutement détaillés et à soumettre leurs dossiers de candidature en ligne, uniquement sur la plateforme dédiée, via le lien suivant : https://recrutement.sbee.bj/.

La date limite pour déposer votre dossier est fixée au mercredi 05 mars 2025 à 17h30.

Informations importantes :

Les candidatures ne respectant pas les critères définis dans l’avis de recrutement seront rejetées.

Seules les candidatures soumises via la plateforme en ligne seront prises en compte.

Fait à Cotonou, le 26 février 2025.

La Direction Générale

28 février 2025 par ,