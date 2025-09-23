La SBEE alerte ses abonnés sur une fausse offre

La société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe la population béninoise qu’une fausse information circule actuellement sur les réseaux sociaux et par messagerie. L’annonce a été fait le 25 Septembre 2025.

Un faux message prétend offrir 100.000 FCFA comme cadeaux d’anniversaire de la SBEE en répondant à un questionnaire. « Aucune offre de ce type n’est en cours et la SBEE n’a lancé aucune campagne de récompense ou de gain de 100.000 FCFA pour un quelconque anniversaire », souligne la SBEE.

La direction générale invite les clients à ne pas cliquer sur le lien et s’abstenir de partager ces faux messages.

Marina HOUENOU(Stag)

