La SAB recrute pour 4 postes

Dans le cadre du renforcement de son effectif au Département de la conformité des affaires juridiques, la Société des aéroports du Bénin (SAB), a lancé un appel à candidatures en interne et externe pour le recrutement d’un chef service affaires juridiques ; d’un chef division conformité sureté aéroportuaire ; d’un cadre conformité sureté aéroportuaire ; et d’un cadre conformité sécurité aéroportuaire. C’est à travers l’avis de recrutement en date du 24 février 2026.

Voici l’avis de recrutement

4 mars 2026 par ,