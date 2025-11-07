La SAA constate la préparation du Bénin pour la ICASA 2027

Le Bénin continue de marquer des points dans sa candidature pour accueillir en 2027, la 24ᵉ édition de la Conférence internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA). Une délégation de la Société Africaine Anti-Sida (SAA), conduite par son président, Dr David Pagwesese Parirenyatwa, a séjourné à Cotonou du 3 au 5 novembre 2025 pour une mission d’évaluation.

Pendant trois jours, la délégation de de la Société Africaine Anti-Sida (SAA), a mené d’intenses activités, allant de visites culturelles à des rencontres de haut niveau avec les autorités béninoises. L’objectif est d’apprécier les capacités du Bénin et son niveau de préparation à accueillir la 24ᵉ édition de la Conférence internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA). Cet important rendez-vous scientifique et communautaire rassemble à chaque édition plusieurs milliers de participants venus du monde entier.

Fidèle à sa réputation de terre d’hospitalité, le Bénin a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes. La délégation a notamment effectué une visite touristique à Ouidah, ville historique et haut lieu de mémoire, pour découvrir la richesse culturelle et patrimoniale du pays. Cette immersion a permis aux visiteurs de mieux saisir l’identité et l’ouverture du Bénin sur le monde.

La mission d’évaluation a ensuite enchaîné les séances de travail avec plusieurs personnalités du gouvernement, dont le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, ainsi que les Ministres d’États en charge des Finances et celui en charge du développement. Ces échanges ont permis de présenter les attentes de la SAA et d’évaluer l’engagement du Bénin à répondre aux critères de sélection pour l’organisation d’ICASA 2027.

Une rencontre technique s’est également tenue avec le Ministre de la Santé, Pr Benjamin Hounkpatin, et les principaux acteurs du secteur. Ils ont discuté des dispositions prises et des ambitions du Bénin pour offrir une édition inclusive, innovante et porteuse d’espoir pour l’Afrique.

Le Ministre de la Santé a salué la démarche de la SAA et a réaffirmé la volonté politique du gouvernement, sous le leadership du Président Patrice Talon, de faire du Bénin un pays hôte exemplaire. Selon lui, cette candidature traduit l’engagement du pays à contribuer activement à la lutte contre le VIH/Sida et les IST sur le continent africain. En marge de ces rencontres institutionnelles, la délégation a également échangé avec les acteurs communautaires impliqués dans la riposte nationale contre le VIH/Sida.

