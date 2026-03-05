La Russie un partenaire fragile, un avertissement pour l’Afrique de l’Ouest

La coalition israélo‑américaine qui frappe l’Iran depuis le 28 février a exposé les failles d’un partenariat que Moscou présentait comme un « parapluie » sécuritaire. Malgré un accord stratégique de 20 ans signé en janvier 2025, la Russie n’a fourni ni renseignement, ni aide militaire, laissant Téhéran, la Syrie et le Venezuela livrés à eux‑mêmes. Le même manque de soutien se fait ressentir au Sahel, où plusieurs États sahéliens misent aujourd’hui sur un allié qui se montre absent quand la menace se concrétise.

Quand le « parapluie » russe se déchire

En Iran, le bilan de l’offensive est déjà de 40 dignitaires et hauts gradés tués et de plus de 2 000 cibles frappées, tandis que le régime, pourtant lié à Moscou par un pacte militaire, n’a reçu aucune donnée de renseignement capable de prévenir l’assaut. Le même scénario s’est vu en Syrie. Après l’appui crucial de Moscou pendant les premières années du conflit, le régime de Bachar al‑Assad a vu son allié se retirer, laissant le régime tomber. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro, autre bénéficiaire d’un accord de défense, n’a bénéficié d’aucune assistance concrète depuis sa capture ni lors des tensions précédentes avec les américains. Ces abandons ne sont pas le fruit du hasard. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, la plupart des divisions d’élite russes sont mobilisées à l’est de l’Europe, réduisant drastiquement la capacité de Moscou à déployer des conseillers, des systèmes de défense ou du renseignement à l’étranger. Le résultat est clair, un partenaire qui promet un soutien militaire mais qui ne peut le concrétiser trop débordé par ses propres conflits.

Les répercussions pour l’Afrique de l’Ouest

Au Sahel, la dépendance à l’égard de la Russie s’est intensifiée à travers des accords de coopération avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourtant, les attaques djihadistes persistent. Depuis le 12 janvier 2026, plus de 150 incidents ont été recensés dans la zone du Niger, dont l’attentat à l’aéroport international, revendiqué par des groupes armés opérant depuis le même pays. Aucun dispositif aérien russe n’a été déployé, et les prétendus « avions de combat » fournis restent inopérants en raison de la pénurie de pièces détachées, conséquence directe des sanctions occidentales qui touchent aussi le secteur de la défense russe. Face à ces constats, les États d’Afrique de l’Ouest doivent réévaluer leurs choix stratégiques. Un partenaire qui ne peut pas protéger ses alliés en Iran, en Syrie ou au Venezuela ne pourra pas non plus assurer la défense de leurs frontières face à une violence terroriste toujours plus pressante. Renforcer ses liens avec les acteurs régionaux et organisation multilatérale, monter en puissance les armées nationales, perpétuer les accords avec les acteurs fiables, apparaît comme la voie la plus prudente et efficace pour éviter de se retrouver seul face à la tempête. Pour l’Afrique de l’Ouest, placer son avenir sécuritaire entre les mains d’un allié qui ne fournit que des mots constitue un risque que l’on ne peut plus se permettre.

Omar SYLLA !

X : @Le_Ndar_Ndar

5 mars 2026 par