La Russie souhaite former des militaires béninois

Les militaires béninois pourront bénéficier des formations organisées dans les établissements d’enseignement supérieur du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Le sujet était au cœur d’une visite du chef du groupe de spécialistes militaires russes en République de Guinée à Cotonou.

Le chef du groupe de spécialistes militaires russes en République de Guinée, a effectué une visite d’étude à Cotonou du 18 au 21 mars 2024. Au cours de cette visite, le major général Andreï GORLOV, a rencontré Fortunet Alain NOUATIN, ministre de la défense nationale, et le général de division Fructueux GBAGUIDI, chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises.

S.E.M. Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie à Cotonou, a participé aux entretiens avec les différentes personnalités.

La formation des militaires béninois dans les établissements d’enseignement supérieur du ministère de la défense de la Fédération de Russie, et la participation des hauts gradés béninois aux événements organisés sur le territoire russe sous l’égide du ministère russe de la défense, ont été les principaux sujets de discussion.

La participation de militaires béninois aux évènements organisés par la Russie prend également en compte, le Forum international militaro-technique "Army-2024", et d’autres sujets d’intérêt mutuel, renseigne une publication de l’ambassade de Russie au Bénin.

21 mars 2024