La Russie et l’UAC explorent 2 domaines de coopération

L’ambassadeur de Russie près le Bénin, Igor Evdokimov s’est rendu, vendredi 20 janvier 2023, au cabinet du recteur de l’Université (UAC) Félicien Avlessi. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de trois sujets.

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a reçu la proposition d’intégrer un réseau d’universités russes et africaines dans le but de favoriser les mobilités entre institutions. C’est le vendredi 20 janvier 2023 à l’occasion des échanges entre l’ambassadeur de Russie près le Bénin, Igor Evdokimov et Félicien Avlessi, recteur de l’UAC.

Une réflexion a été menée autour du projet d’ouverture d’une filiale d’une université russe à l’UAC avec des formations prioritaires. Selon les discussions, le projet sera mis en œuvre en tenant compte de l’aval du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que des normes et procédures en vigueur.

SEM Igor Evdokimov a invité le recteur Félicien Avlessi à prendre part au prochain sommet Russie-Afrique.

