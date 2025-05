9 mai 1945 - 9 mai 2025 : la Deuxième mondiale a pris fin il y a huit décennies. Ce vendredi 9 mai 2025 marque le 80e anniversaire de la Victoire soviétique dans la Grande Guerre patriotique – une date sacrée pour tous les peuples de la Fédération de Russie et de l’ex URSS. Ce jour en 1945, qui a vu la capitulation de l’Allemagne nazie, symbolise la fin d’un conflit dévastateur et l’écrasement du nazisme grâce aux combattants de l’Armée rouge.

L’ex Union soviétique (Fédération de Russie, Ukraine, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Tadjikistan, Turkménistan, et l’Ouzbékistan) a joué un rôle déterminant dans cette victoire de la Deuxième guerre mondiale.

Ce sont les soldats de l’Armée rouge qui ont porté le fardeau principal des combats, brisé l’échine de la machine militaire hitlérienne à Stalingrad, à Koursk, à Leningrad, et finalement hissé le drapeau de la Victoire sur le Reichstag à Berlin.

Le prix de cette liberté a été immense : près de 27 millions de citoyens soviétiques sont morts, des centaines de villes et de villages ont été rasés, des familles entières ont été décimées.

« Aujourd’hui, la Fédération de Russie constate avec une profonde inquiétude la montée de tentatives systématiques, notamment en Occident, de réécrire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Certains pays cherchent à minimiser, voire à nier, la contribution décisive de l’Union soviétique à la défaite du nazisme. On assiste à une réhabilitation inacceptable de collaborateurs nazis dans plusieurs États, à la profanation de monuments dédiés aux libérateurs, et à une falsification des faits historiques dans les manuels scolaires et les discours politiques. », a déploré l’Ambassadeur de Russie au Bénin et Togo, à la veille de la commémoration de cet événement.

« En ce 80e anniversaire, nous affirmons avec force : la vérité ne sera pas effacée. La mémoire ne sera pas trahie. La Victoire de 1945 appartient à tous ceux qui ont combattu le mal, et elle restera un phare pour l’humanité. Gloire éternelle aux vainqueurs, a martelé S.E.M. Igor EVDOKIMOV.

Les activités commémoratives au Bénin et au Togo

À l’occasion du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique, l’Ambassade de Russie a organisé plusieurs événements commémoratifs et culturels à Cotonou et à Lomé.

Le 10 mars 2025, un concert intitulé "Chefs-d’œuvre de la musique russe et étrangère" s’est tenu au Centre Culturel Chinois de Cotonou. Ce concert, qui a réuni les talents des étudiants du Conservatoire d’État Tchaïkovski de Moscou, a offert au public béninois des œuvres de compositeurs russes et étrangers tels que Tchaïkovski, Rachmaninov, Mozart et des chansons folkloriques russes.

Le 12 mars 2025, à Lomé, un autre concert "Chefs-d’œuvre de la musique russe et étrangère" a eu lieu à l’hôtel « 2 Février Lomé », dans le cadre de cette célébration et du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et le Togo.

Le 24 avril 2025, à Lomé, une réception a été organisée en l’honneur des deux événements. Les invités ont pu visionner un film retraçant l’histoire des relations entre les deux pays et explorer l’exposition « Russie-Togo : 65 ans d’amitié ».

Le 4 mai 2025, à Cotonou, l’Ambassade de Russie a organisé le défilé « Le Régiment Immortel », qui a réuni les Ambassadeurs du Venezuela, de Chine et de Cuba, des compatriotes russes, ainsi que des membres de l’Association « Soyuz-Bénin », qui réunit des diplômés béninois des universités russes et soviétiques. Cet événement a été accompagné de la traditionnelle action patriotique « Ruban de Saint-Georges ». Un concert commémoratif a suivi, avec des chansons de guerre, et les invités ont pu découvrir l’exposition « Leur exploit est immortel » présentée par l’agence TASS.

Le 6 mai 2025, l’Ambassade a organisé une rencontre avec les étudiants de l’École supérieure A.K. Verechaguine de Cotonou, où une conférence a été donnée sur la Seconde Guerre mondiale, mettant l’accent sur le rôle décisif de l’Union soviétique dans la défaite de l’Allemagne nazie. Les étudiants ont également eu l’occasion de découvrir les opportunités de bourses offertes par le Gouvernement russe aux étudiants, suivies de la projection du film documentaire « Biélorussie : la voie de la liberté ».

Dans le cadre de la poursuite de la célébration du 80e anniversaire de la Victoire, l’Ambassade de Russie envisage d’organiser une réception le 9 mai 2025 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, réunissant le corps diplomatique et des officiels béninois, pour marquer cette date historique.

De plus, un festival cinématographique russe aura lieu le 11 mai 2025, offrant au public béninois une opportunité unique de découvrir des œuvres cinématographiques russes, enrichissant encore davantage les échanges culturels entre les deux pays.

La célébration de ce 80è anniversaire sera bouclée par la Journée du Cinéma Russe, qui se tiendra le dimanche 11 mai 2025 à l’Hôtel Golden Tulip à Cotonou. Ce festival cinématographique mettra en lumière des films russes poignants, historiques et dramatiques, qui rendent hommage aux moments marquants de l’histoire de la Russie et aux valeurs de courage, de résistance et de solidarité.

