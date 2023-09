Succès historique de la mission Chandrayaan-3 de l’Inde sur la Lune

Le Cabinet de l’Union à travers une Résolution 29 août 2023, a célébré avec la nation indienne, le succès historique de la mission Chandrayaan-3 sur la Lune. Tout en appréciant les « réalisations monumentales » des scientifiques indiens, le cabinet s’est félicité et souhaité que la date du 23 août soit décrétée comme « Journée nationale de l’espace ».

Pour ce cabinet, il ne s’agit pas seulement d’une victoire pour l’agence spatiale indienne, mais aussi d’un symbole éclatant des progrès et de l’ascension de l’Inde sur la scène mondiale. « Atterrir sur la Lune, avec la précision prévue, est en soi une réussite capitale. Atterrir près du pôle Sud de la Lune, en surmontant des conditions difficiles, témoigne de l’esprit de nos scientifiques, qui depuis des siècles cherchent à repousser les limites de la connaissance humaine », renseigne la Résolution qui souligne par ailleurs que « la richesse des informations envoyées par le rover « Pragyan » depuis la Lune fera progresser les connaissances et ouvrira la voie à des découvertes et à des aperçus révolutionnaires sur les mystères de la Lune et au-delà ».

Le Cabinet reste convaincu qu’à une époque caractérisée par des progrès technologiques rapides et la quête de l’innovation, les scientifiques indiens constituent de brillants phares de connaissances, de dévouement et d’expertise. « Leurs prouesses analytiques, combinées à un fervent engagement en faveur de la recherche et de l’exploration, ont constamment propulsé la nation à l’avant-garde des réalisations scientifiques mondiales. Leur quête incessante de l’excellence, leur curiosité inébranlable et leur esprit indomptable pour surmonter les défis ont non seulement consolidé leur réputation sur la scène internationale, mais ont également inspiré d’innombrables autres personnes à rêver grand et à contribuer au vaste ensemble de connaissances mondiales », a-t-il félicité.

Lire l’intégralité de la Résolution

Le Cabinet est fier de constater qu’un grand nombre de femmes scientifiques ont contribué au succès de Chandrayaan-3 et du programme spatial indien en général. Cela motivera plusieurs aspirantes femmes scientifiques dans les années à venir.

Le Cabinet félicite également le Premier ministre Shri Narendra Modi pour son leadership visionnaire et exemplaire, ainsi que pour son engagement inébranlable envers le programme spatial indien en faveur du bien-être humain et du progrès scientifique. Sa confiance dans les capacités de nos scientifiques et ses encouragements constants ont toujours fortifié leur esprit.

Au cours de ses 22 longues années à la tête d’un gouvernement, d’abord dans l’État du Gujarat, puis en tant que Premier ministre, Shri Narendra Modi a entretenu un attachement émotionnel avec toutes les missions Chandrayaan. Il était ministre en chef lorsque l’idée d’une telle mission a été annoncée par l’ancien Premier ministre Shri Atal Bihari Vajpayee Ji. Lorsque Chandrayaan-1 a été lancé avec succès en 2008, il s’est rendu à l’ISRO et a personnellement félicité les scientifiques. Dans le cas de Chandrayaan-2 en 2019, alors que l’Inde n’était qu’à un cheveu, en termes spatiaux, de la surface de la Lune, le leadership sagace et le contact humain du Premier ministre ont remonté le moral des scientifiques, renforcé leur détermination et les ont inspirés à poursuivre le projet. mission avec un objectif plus grand.

Le Premier ministre Narendra Modi a toujours encouragé la science et l’innovation. Au cours des 9 dernières années, une série de réformes ont été introduites qui ont facilité la recherche et l’innovation. Pour le secteur spatial, le Premier ministre Modi a veillé à ce que le secteur privé et nos startups aient davantage d’opportunités en Inde. La création d’IN-SPACe en tant qu’organisme autonome relevant du Département de l’Espace, pour créer un écosystème d’industries, d’universités et de start-ups et attirer une part importante de l’économie spatiale mondiale, a été lancée en juin 2020. Il est devenu un instrument pour améliorer les progrès de l’Inde dans le monde de l’espace. L’accent mis sur les hackathons a ouvert de nombreuses opportunités aux jeunes Indiens.

Le Cabinet se félicite de la désignation de deux points sur la lune comme Tiranga Point (empreinte de Chandrayaan-2) et ShivShakti Point (point d’atterrissage de Chandrayaan-3). Ces noms capturent magnifiquement l’essence de notre passé tout en embrassant l’esprit de modernité. Ces noms sont bien plus que de simples titres. Ils établissent un fil qui relie de manière complexe notre héritage millénaire à nos ambitions scientifiques.

Le succès de Chandrayaan-3 est l’un des plus grands témoignages de l’appel au clairon du Premier ministre Shri Narendra Modi : « Jai Vigyan, Jai Anusandhan ». Le secteur spatial va désormais s’ouvrir davantage aux start-ups et MPME indiennes, générer des milliers d’emplois et ouvrir la voie à de nouvelles inventions. Cela ouvrira un monde de possibilités à la jeunesse indienne.

En déclarant sans équivoque que les connaissances qui découleront du succès de la mission Chandrayaan-3 seront utilisées pour le bénéfice et le progrès de l’humanité, en particulier des pays du Sud, le Premier ministre Shri Narendra Modi a une fois de plus manifesté l’esprit de notre croyance intemporelle en Vasudhaiva Kutumbakam. La flamme du progrès en Inde cherchera toujours à éclairer la vie des gens ailleurs.

Le Cabinet estime que les progrès de l’Inde dans le secteur spatial sont plus que de simples réalisations scientifiques monumentales. Ils représentent une vision de progrès, d’autonomie et de leadership mondial. C’est aussi un symbole de la montée de la Nouvelle Inde. Nous exhortons nos concitoyens à tirer parti de ces progrès pour créer davantage d’opportunités dans tous les secteurs, depuis les communications par satellite et la météorologie jusqu’à l’agriculture et la gestion des catastrophes. Nous devons veiller à ce que nos innovations aient des applications directes sur le terrain, en améliorant nos infrastructures, en stimulant notre économie numérique et en fournissant des données critiques à divers secteurs.

À l’ère de la science, de la technologie et de l’innovation, le Cabinet fait particulièrement appel aux acteurs du monde de l’éducation pour inciter davantage de jeunes à s’orienter vers la science. Le succès de Chandrayaan-3 a donné une chance monumentale d’allumer l’étincelle d’intérêt pour ces domaines et également de tirer parti de la fenêtre d’opportunités dans notre pays.

Ce Cabinet félicite et apprécie chaque personne qui a contribué à cette mission historique, reconnaissant que Chandrayaan-3 est un témoignage éclatant de ce que l’Inde peut accomplir avec passion, persévérance et dévouement sans faille. Le Cabinet exprime également sa confiance que la population du pays, le cœur débordant de joie et de fierté, se consacrera à nouveau à faire de Bharat une nation développée d’ici 2047.

