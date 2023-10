La Poste du Bénin, référence mondiale dans la livraison rapide

La Poste du Bénin est le meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde. Ce prix ainsi que les réalisations majeures de La Poste ont été présentés ce jeudi 26 octobre 2023 par la directrice générale, Prof Judith Glidja Tchiakpè au Centre de Tri postal à Cotonou en présence de Eric Contayon, Expert Régional de l’UPU (l’Union Postale Universelle-UPU) pour l’Afrique de l’Ouest.

La Poste du Bénin est désormais une référence mondiale dans la livraison rapide. Elle a reçu en mai 2023 en Suisse, le prestigieux prix de meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour le compte de l’année 2022, grâce à EMS Bénin, sa structure dédiée à la collecte et à la livraison express des courriers, colis et marchandises diverses à travers le monde. « En 2021, la Poste du Bénin occupait la 20e place dans le classement mondiale des services de livraison rapide à la clientèle. Une année après la situation a radicalement changé, La Poste du Bénin remporte le 1er prix dans cette catégorie très compétitive », a annoncé la directrice générale, Prof Judith Glidja Tchiakpè. À l’en croire, cette distinction repose en grande partie sur la rigueur et la célérité avec lesquelles La Poste du Bénin traite et livre les colis jusqu’au dernier Kilomètre.

Au cours des trois dernières années, La Poste du Bénin a enregistré des avancées majeures. Le Bénin a gravi les échelons de l’Indice Intégré pour le Développement Postal passant de la 141e place en 2019 à la 101e en 2022. « Depuis 2020, nous avons opéré une restructuration financière et opérationnelle vigoureuse qui a permis de stabiliser notre situation économique et d’établir des bases solides pour le développement futur », a déclaré Prof Judith Glidja.

La Poste du Bénin, souligne-t-elle a mis fin à un cycle vicieux de contre-performances financières qui la secouait depuis sa création en 2005. À l’échelle nationale, La Poste du Bénin a interconnecté l’intégralité de ses bureaux de poste. De 98 agences en 2019, La Poste du Bénin compte 125 agences commerciales en 2019. « Notre ambition est non seulement de couvrir les 77 communes du Bénin mais aussi et surtout de rapprocher davantage les services postaux de nos populations », a indiqué la directrice générale.

Au titre des réalisations, La Poste du Bénin a également procédé à la dématérialisation intégrale de la Caisse Nationale d’Epargne ; la transformation du Centre Courrier Hybride en une véritable imprimerie améliorant ainsi la capacité de traitement et de gestion des documents et l’augmentation de la Flotte de Poste Voyage pour assurer une meilleure desserte postale au sein du pays. « La Poste du Bénin a renforcé sa participation aux activités du monde postal (…). Notre pays a déjà été choisi pour abriter d’importantes conférences de l’Union Postale internationale, contribuant ainsi à notre rayonnement sur la scène internationale », a souligné Prof Judith Glidja.

La Poste du Bénin a diversifié son offre commerciale en mettant sur le marché des fournitures scolaires. Pour faire face aux actes de délinquance perpétrés par des tontiniers informels, l’épargne dite ‘’Adogbè’’ a été professionnalisée avec à ce jour plus de 10.000 épargnants enrôlés. Pour le bonheur de la population, La Poste du Bénin propose des services d’épargne innovants qui s’adaptent aux cycles mensuels des activités des petits commerçants. « Nous continuons de travailler sur des projets ambitieux, parmi lesquels nous pouvons citer l’évaluation et la sécurisation de notre patrimoine foncier, l’assainissement comptable en vue de la certification de tous les états financiers de l’entreprise et la fourniture des e-services administratifs de l’Etat », a ajouté la directrice générale de La Poste du Bénin. Elle n’a pas manqué de remercier le ministre d’Etat Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances pour son soutien dans la réussite des réformes entamées à La Poste du Bénin.

Des remises de prix aux lauréats et gagnants

Ce mois d’octobre est marqué par la célébration de la Journée Mondiale de la Poste (09 octobre).

L’Union Postale Universelle appelle les postes du monde à sensibiliser les citoyens sur le rôle prépondérant de la poste dans le développement économique et social. Au Bénin, La Poste du Bénin célèbre ses prouesses à travers la remise de prix aux 10 lauréats du concours de compositions épistolaires édition 2023 et aux gagnants de la tombola Caisse Nationale d’Epargne.

Les lauréats du concours dont 6 filles du Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou ont reçu entre autres des livres d’épargne CNE, ordinateurs portatifs, instruments géométriques, des cahiers, des gadgets de la Poste.

Judicaël Abdou, élève âgé de 15 ans de l’école Bon Berger de Godomey occupe la première place à ce concours.

Les gagnants de la tombola CNE ont aussi reçu des lots composés de téléphones portables Android, moto, réfrigérateur et poste téléviseur 32 pouces. La gagnante du 1er prix (moto dame) Edwige Sonounameto a remercié La Poste du Bénin pour la qualité des services offerts à la population béninoise.

Akpédjé Ayosso

26 octobre 2023 par